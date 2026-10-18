Денежная помощь в Черниговской области предоставляется по программе «Зимняя поддержка», а место подачи заявления зависит от того, в какой список принадлежит община.
О порядке обращения сообщил Пенсионный фонд Украины . Условия выплат определены постановлением Кабинета Министров №1084 от 3 сентября 2026 года. Программа включает отдельные общины Черниговской, Сумской, Харьковской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской и Херсонской областей.
Куда подавать заявление
Способ оформления зависит от перечня, в который внесен населенный пункт фактического проживания заявителя.
Если община указана в первом списке, документы принимают:
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в сервисном центре Пенсионного фонда Украины;
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в центре предоставления административных услуг (ЦНАП);
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через уполномоченного работника исполнительного органа сельского, поселкового или городского совета.
Для жителей общин из второго перечня предусмотрен другой порядок. Им нужно обращаться непосредственно в соответствующий сельский, поселковый или городской совет.
Поэтому перед оформлением следует проверить, к какому именно списку относится ваша община. От этого зависит, куда нужно подавать документы.
Кто может получить выплату
Программа рассчитана на людей, принадлежащих к определенным государством уязвимым категориям. Среди них — лица с инвалидностью, получатели жилищных субсидий, внутренне перемещенные граждане, получающие пособие на жительство, а также семьи с детьми, отвечающие установленным критериям.
Денежная помощь в Черниговской области назначается с учетом условий программы и фактического местожительства. Самой регистрации в определенном обществе недостаточно, если человек действительно проживает в другом населенном пункте.
Денежное пособие в Черниговской области не оформляется по одинаковой процедуре для всех общин. Чтобы узнать, куда обращаться именно в вашем случае, проверьте соответствующие перечни и уточните информацию в Пенсионном фонде или местном совете.