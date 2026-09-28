Грошова допомога в Сумській області на придбання дров, вугілля та газу сягає 9 205 гривень: у Пенсійному фонді розповіли, хто може її оформити та до якого терміну подати заяву.

Грошова допомога в Сумській області для домогосподарств із пічним опаленням доступна й цього опалювального сезону: як повідомили в Головному управлінні Пенсійного фонду України в Сумській області, триває прийом заяв на субсидію для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного палива на сезон 2026/2027. Найбільша виплата — на тверде паливо — становить 9 205,14 гривні (9200 гривень).

Оформити таку допомогу можуть домогосподарства, які проживають у будинку або квартирі з пічним опаленням чи кухонним вогнищем на твердому паливі, не мають централізованого опалення та не використовують природний газ або електроенергію для обігріву житла. Право на виплату мають і громадяни України, і іноземці чи особи без громадянства, які законно проживають у країні.

Які суми передбачені у 2026 році

Розмір субсидії визначають індивідуально, з огляду на сукупний дохід домогосподарства за попередній календарний рік. На 2026 рік діють такі норми забезпечення: тверде паливо — не менш як 2 тонни на домогосподарство (розрахункова виплата — 9 205,14 грн); скраплений газ — для 1–2 осіб 2 балони (920,52 грн), для 3–4 осіб 3 балони (1 380,78 грн), для сімей із 5 і більше людей — 4 балони (1 841,04 грн).

Субсидію на паливо призначають один раз на календарний рік, а гроші виплачують одноразово на весь опалювальний сезон. Отримання цієї допомоги не позбавляє домогосподарство права на субсидію для оплати електроенергії, газу для приготування їжі, водопостачання та вивезення побутових відходів.

Як оформити виплату

До Пенсійного фонду потрібно подати заяву про призначення житлової субсидії та декларацію про доходи і витрати членів домогосподарства. У деяких випадках можуть знадобитися додаткові документи — наприклад, договір оренди житла або договір про реструктуризацію заборгованості за комунальні послуги.

Звернутися можна онлайн через вебпортал електронних послуг ПФУ (із КЕП або BankID), особисто в будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду або через ЦНАП чи орган місцевого самоврядування. Заяву слід подати до 31 грудня 2026 року.

Для жителів восьми прифронтових областей, серед яких і Сумська, діє ще міжнародна грошова допомога на придбання твердого палива — 19 400 грн. Її оформлюють через орган місцевого самоврядування або ЦНАП за місцем фактичного проживання. Водночас, якщо людина вже отримала таку міжнародну виплату, ПФУ не призначатиме субсидію на паливо на ті самі потреби.

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