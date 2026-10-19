Прогноз погоды на неделю в Днепропетровской области с 19 по 25 октября обещает жителям тёплую и стабильную погоду без резких перепадов: максимум днём прогреется до +20°, а минимум — не опустится ниже +17°.

обильные дожди, которые накануне накрывали Днепропетровщину, на этой неделе отступят — согласно прогнозу на период с 19 по 25 октября, синоптики обещают жителям области более сухую и тёплую погоду, чем неделей ранее.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, дневные температуры в Днепропетровской области на протяжении недели будут колебаться от +17° до +20°, а ночные — от +9° до +13°.

В понедельник, 19 октября, днём воздух прогреется до +19°, ночью похолодает до +13°. Небо будет малооблачным, однако синоптики прогнозируют возможные осадки.

Во вторник, 20 октября, ожидается самый тёплый день недели — столбики термометров днём поднимутся до +20°, а ночью опустятся до +11°. Облачность с прояснениями, без осадков.

В среду, 21 октября, температура днём удержится на отметке +18°, ночью — +11°. Облачность переменная, осадков не прогнозируется.

В четверг, 22 октября, воздух днём прогреется до +19°, ночью похолодает до +12°. Облачность останется переменной, без осадков.

В пятницу, 23 октября, днём ожидается +19°, ночью — +12°. Небо будет малооблачным, осадков не предвидится.

В субботу, 24 октября, наступит самый прохладный день недели — днём воздух прогреется лишь до +17°, а ночью похолодает до +9°. Облачность с прояснениями, без осадков.

В воскресенье, 25 октября, температура днём удержится на отметке +18°, ночью поднимется до +13°. Облачно с прояснениями, без осадков.

Таким образом, самым тёплым днём недели станет вторник, 20 октября, с температурой +20°, а самым прохладным — суббота, 24 октября, когда воздух прогреется лишь до +17°. Перепад температур за неделю составит 3°, а единственный день с возможными осадками — понедельник, 19 октября.

Синоптики советуют жителям области воспользоваться сухой и тёплой погодой: большая часть недели пройдёт без осадков, поэтому можно планировать прогулки и дела на улице в любое время дня. В понедельник, когда возможны осадки, стоит взять с собой зонт и быть осторожными за рулём из-за скользкой дороги. Из-за ночных похолоданий до +9° в субботу пожилым людям лучше одеваться теплее, особенно утром и вечером.

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