Прогноз погоди на тиждень у Дніпропетровській області з 17 по 23 жовтня обіцяє нову хвилю дощів: синоптики очікують, що опади триматимуться аж п'ять днів поспіль, а денна температура коливатиметься від +15° до +20°.

дощі над Дніпропетровщиною минулого тижня не відступили остаточно — синоптики прогнозують, що й наступні сім днів, з 17 по 23 жовтня, регіон накриють нові дощі, а сонячна погода стане радше винятком, ніж правилом.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, денна температура протягом тижня коливатиметься від +15° до +20°, а вночі повітря охолоджуватиметься до +10°…+13°.

У суботу, 17 жовтня, в Дніпропетровській області буде хмарно з проясненнями, вдень повітря прогріється до +16°, а вночі охолоне до +12°. Синоптики не виключають опадів цього дня.

У неділю, 18 жовтня, хмарність стане мінімальною — очікується малохмарно. Стовпчики термометрів вдень підніматимуться до +19°, вночі опускатимуться до +13°. Можливі опади збережуться.

Понеділок, 19 жовтня, принесе схожу картину: малохмарно, вдень +19°, вночі +13°. Синоптики попереджають про ймовірність опадів і цього дня.

У вівторок, 20 жовтня, очікується мінлива хмарність і пік тижневого тепла — повітря прогріється до +20°, вночі температура утримається на позначці +13°. Опади також можливі.

Середа, 21 жовтня, принесе мінливу хмарність і помітне похолодання — вдень +17°, вночі +11°. Синоптики прогнозують опади і цього дня.

У четвер, 22 жовтня, хмарність зменшиться до малохмарної, вдень потеплішає до +19°, а вночі похолодає до +10°. Цього дня опадів не прогнозують.

П'ятницю, 23 жовтня, синоптики описують як найпрохолодніший день тижня: мінлива хмарність, вдень лише +15°, вночі +10°. Без опадів.

Отже, найтеплішим днем тижня стане вівторок, 20 жовтня, з температурою +20°, а найпрохолоднішим — п'ятниця, 23 жовтня, коли повітря прогріється лише до +15°. Перепад денних температур за тиждень складе 5°. Опади синоптики прогнозують з суботи по середу — тобто протягом перших п'яти днів періоду, тоді як четвер і п'ятниця мають пройти без опадів.

Оскільки більшу частину тижня в Дніпропетровській області можливі опади, варто завжди мати при собі парасольку та взуття з хорошим протектором. Водіям слід бути особливо обережними на дорозі через мокре покриття та знижену видимість, а планувати довгі прогулянки чи справи на вулиці краще на четвер або п'ятницю, коли опадів не очікується.

Раніше Politeka повідомляла, що затяжні дощі у Дніпропетровській області тривали з 14 по 20 жовтня.

Також Politeka повідомляла, що синоптики попереджали про різку зміну погоди з 13 по 19 жовтня.

Як повідомляла Politeka, затяжні дощі вже накривали область з 12 по 18 жовтня.