Прогноз погоди на тиждень у Дніпропетровській області з 14 по 20 жовтня обіцяє затяжні дощі: синоптики очікують опади шість днів поспіль, а максимальна температура підніметься до +20°.

До новій хвилі дощів у Дніпропетровській області тепер додається ще один дощовий тиждень: за оновленим прогнозом, опади повернуться вже у середу, 14 жовтня, і триматимуться майже до самого завершення періоду.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, денні температури впродовж тижня коливатимуться від +13° до +20°, а вночі повітря охолоджуватиметься до +11-14°.

У середу, 14 жовтня, вдень очікується +15°, вночі +13°, небо буде хмарним з проясненнями, можливі опади.

У четвер, 15 жовтня, повітря прогріється лише до +13° вдень, вночі стовпчики термометрів опустяться до +11°, хмарно з проясненнями, також можливі опади.

У п'ятницю, 16 жовтня, температура підніметься до +17° вдень і +12° вночі, небо буде хмарним, синоптики прогнозують опади.

У суботу, 17 жовтня, вдень стане тепліше — до +18°, вночі +14°, хмарно з проясненнями, опади також можливі.

У неділю, 18 жовтня, температура утримається на позначці +20° вдень — це найтепліший день тижня, вночі +14°, хмарність мінлива, можливі опади.

У понеділок, 19 жовтня, повітря охолоне до +15° вдень і +13° вночі, небо буде хмарним, опади прогнозують і цього дня.

У вівторок, 20 жовтня, денна температура опуститься до +13°, вночі до +11°, хмарність мінлива, і нарешті без опадів.

Отже, найтеплішим днем тижня стане неділя, 18 жовтня, з температурою +20° вдень, а найпрохолоднішим — четвер, 15 жовтня, коли повітря прогріється лише до +13°. Перепад денних температур за тиждень сягне 7°. Опади синоптики прогнозують із середи по понеділок — шість днів поспіль, і лише у вівторок, 20 жовтня, очікується без опадів.

З огляду на тривалі опади мешканцям області варто заздалегідь подбати про парасольку та водонепроникне взуття, а водіям — бути особливо обережними на мокрій дорозі через знижену видимість і довший гальмівний шлях. Через перепад температур у 7° протягом тижня варто одягатися багатошарово, щоб легко підлаштуватися під зміни, а людям похилого віку — додатково утеплюватися, особливо у прохолодні ранки четверга та вівторка.

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