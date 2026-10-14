Прогноз погоди на тиждень у Дніпропетровській області з 15 по 21 жовтня обіцяє чотири дні з опадами та максимум повітря до +18° у неділю, 18 жовтня.

затяжні дощі вже накривали регіон тижнем раніше, а новий тиждень, з 15 по 21 жовтня, також принесе чотири дощові дні у Дніпропетровській області.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, денна температура протягом тижня коливатиметься від +11° до +18°.

Четвер, 15 жовтня, почне тиждень прохолодно: вдень повітря прогріється лише до +11°, вночі триматиметься на тій же позначці +11°. Небо буде хмарним, синоптики прогнозують можливі опади.

У п’ятницю, 16 жовтня, стовпчики термометрів вдень піднімуться до +15°, вночі похолодає до +11°. Хмарність збережеться, можливі опади.

Субота, 17 жовтня, принесе невелике потепління — вдень +16°, вночі +12°. Небо лишиться хмарним, опади також можливі.

У неділю, 18 жовтня, тиждень вийде на пік тепла: вдень +18°, вночі +13°. Хмарно з проясненнями, без опадів.

Понеділок, 19 жовтня, утримає температуру на позначці +18° вдень, вночі потеплішає до +15°. Хмарно з проясненнями, можливі опади.

У вівторок, 20 жовтня, повітря охолоне до +17° вдень, вночі — до +12°. Хмарність мінлива, без опадів.

Середа, 21 жовтня, завершить тиждень прохолодою: вдень +16°, вночі найнижча позначка тижня — +10°. Хмарність мінлива, опадів не прогнозують.

Найтеплішим днем тижня стане неділя, 18 жовтня, з температурою +18°, а найхолоднішим — четвер, 15 жовтня, та середа, 21 жовтня, з позначками +11° та +16° відповідно (нічний мінімум +10° припаде саме на середу). Перепад температур за тиждень сягне 7°. Опади прогнозують у четвер, п’ятницю, суботу та понеділок.

Через дощові дні варто мати при собі парасольку та бути обережними за кермом — дорога може бути слизькою. А зважаючи на перепад температур у 7° протягом тижня, синоптики радять одягатися тепліше, особливо вранці та ввечері, — це особливо стосується людей похилого віку.

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