Прогноз погоди на тиждень у Дніпропетровській області з 19 по 25 жовтня обіцяє мешканцям теплу та стабільну погоду без різких перепадів: максимум удень прогріється до +20°, а мінімум — не опуститься нижче +17°.

рясні дощі, що напередодні накривали Дніпропетровщину, цього тижня відступлять — за прогнозом на період з 19 по 25 жовтня синоптики обіцяють мешканцям області сухішу та теплішу погоду, ніж тиждень тому.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, денні температури у Дніпропетровській області протягом тижня коливатимуться від +17° до +20°, а нічні — від +9° до +13°.

У понеділок, 19 жовтня, вдень повітря прогріється до +19°, вночі похолодає до +13°. Небо буде малохмарним, однак синоптики прогнозують можливі опади.

У вівторок, 20 жовтня, очікується найтепліший день тижня — стовпчики термометрів вдень підніматимуться до +20°, а вночі опустяться до +11°. Хмарність з проясненнями, без опадів.

У середу, 21 жовтня, температура вдень утримається на позначці +18°, вночі — +11°. Хмарність мінлива, опадів не прогнозують.

У четвер, 22 жовтня, повітря вдень прогріється до +19°, вночі похолодає до +12°. Хмарність залишиться мінливою, без опадів.

У п’ятницю, 23 жовтня, вдень очікується +19°, вночі — +12°. Небо буде малохмарним, опадів не передбачається.

У суботу, 24 жовтня, настане найпрохолодніший день тижня — вдень повітря прогріється лише до +17°, а вночі похолодає до +9°. Хмарність з проясненнями, без опадів.

У неділю, 25 жовтня, температура вдень утримається на позначці +18°, вночі підніметься до +13°. Хмарно з проясненнями, без опадів.

Отже, найтеплішим днем тижня стане вівторок, 20 жовтня, з температурою +20°, а найпрохолоднішим — субота, 24 жовтня, коли повітря прогріється лише до +17°. Перепад температур за тиждень становитиме 3°, а єдиний день з можливими опадами — понеділок, 19 жовтня.

Синоптики радять мешканцям області скористатися сухою та теплою погодою: більшість тижня пройде без опадів, тож можна планувати прогулянки та справи на вулиці в будь-який час дня. У понеділок, коли можливі опади, варто взяти з собою парасольку та бути обережними за кермом через слизьку дорогу. Через нічні похолодання до +9° у суботу людям похилого віку краще вдягатися тепліше, особливо вранці та ввечері.

Раніше Politeka повідомляла, синоптики попередили про затяжні дощі: прогноз погоди на тиждень у Дніпропетровській області з 17 по 23 жовтня.

Також Politeka повідомляла, дніпропетровську область накриють дощі: синоптики дали прогноз погоди на тиждень з 15 по 21 жовтня.

Як повідомляла Politeka, затяжні дощі у Дніпропетровській області: прогноз погоди з 14 по 20 жовтня.