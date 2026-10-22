Прогноз погоды на неделю в Одесской области с 23 по 29 октября обещает кратковременные дожди в начале периода и плавное похолодание до +13° к концу недели, сообщают синоптики Укргидрометцентра.

Новый недельный прогноз погоды для Одесской области снова упоминает о дождях, однако, по обновленным данным, осадки задержатся лишь в начале периода – 23 и 24 октября, а дальше область ждет сухая, хоть и более прохладная погода.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, дневные температуры в течение недели в Одесской области будут колебаться от +13° до +17°, а ночные – от +10° до +16°.

В пятницу, 23 октября, в Одессе ожидается облачная с прояснениями погода: днем воздух прогреется до +17°, ночью похолодает лишь до +16°. Синоптики прогнозируют возможные осадки.

В субботу, 24 октября, температура днем удержится на отметке +17°, а ночью опустится до +15°. Облачность переменная, и в этот день также возможны осадки.

В воскресенье, 25 октября, столбики термометров покажут +15° днем и +15° ночью. Небо облачное с прояснениями, осадков не ожидается.

В понедельник, 26 октября, температурный режим останется без изменений: днем +15°, ночью +15°, облачно с прояснениями, без осадков.

Во вторник, 27 октября, днем воздух прогреется до +16°, а ночью похолодает до +13°. Облачно с прояснениями, осадков не прогнозируют.

В среду, 28 октября, погода станет малооблачной: днем +15°, ночью столбики термометров опустятся уже до +11°.

В четверг, 29 октября, заключительный день недели окажется самым прохладным: днем лишь +13°, ночью – +10°, облачность переменная, без осадков.

Итак, самым теплым в Одесской области будет начало недели – 23 и 24 октября, когда днем воздух прогреется до +17°. Самого прохладного синоптики ожидают в конце периода, в четверг, 29 октября, когда дневная температура опустится до +13°. Общий перепад температур за неделю составит 4°. Осадки вероятны лишь дважды – в пятницу, 23 октября, и субботу, 24 октября.

В дни с возможными осадками одесситам стоит иметь при себе зонт и быть внимательнее за рулем из-за скользкой дороги. А поскольку к концу недели температура постепенно снижается, стоит позаботиться о более теплой одежде, особенно людям пожилого возраста и детям, чтобы избежать переохлаждения в прохладные утра и вечера.

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