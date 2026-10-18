Прогноз погоди на тиждень в Одеській області з 19 по 25 жовтня показує стабільну прохолодну погоду: максимум удень складе +17°, а опади синоптики прогнозують двічі — на початку та в кінці тижня.

синоптики вже попереджали про затяжні дощі в регіоні раніше — і новий тиждень з 19 по 25 жовтня підтверджує цю тенденцію: Одеську область накриють хмари з періодичними опадами, хоча температура триматиметься відносно стабільно.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, денні температури протягом тижня коливатимуться в діапазоні від +16° до +17°, істотних перепадів не очікується.

У понеділок, 19 жовтня, повітря прогріється вдень до +17°, вночі стовпчики термометрів опустяться до +14°. Небо буде малохмарним, однак синоптики прогнозують можливі опади.

У вівторок, 20 жовтня, температура вдень трохи знизиться — до +16°, а вночі до +13°. Хмарність очікується мінлива, без опадів.

У середу, 21 жовтня, вдень стовпчики термометрів знову підійметься до +17°, вночі ж похолодає сильніше — до +12°, це буде найпрохолодніша ніч тижня. Хмарність мінлива, опадів не прогнозують.

У четвер, 22 жовтня, вдень утримається позначка +17°, вночі трохи тепліше — +14°. Небо буде хмарним з проясненнями, без опадів.

У п’ятницю, 23 жовтня, денна температура опуститься до +16°, а вночі залишиться на тому ж рівні — +16°. Хмарно з проясненнями, опадів не очікується.

У суботу, 24 жовтня, вдень повітря прогріється до +17°, вночі також утримається тепла позначка +16°. Небо буде малохмарним, але синоптики знову прогнозують можливі опади.

У неділю, 25 жовтня, тиждень завершиться денною температурою +17° та нічною +14°. Хмарно з проясненнями, без опадів.

Отже, найтеплішим днем тижня стане понеділок, 19 жовтня, з температурою +17°, тоді як найпрохолоднішим вдень виявиться вівторок, 20 жовтня, з позначкою +16°. Перепад температур за тиждень мінімальний — лише 1°. Опади синоптики прогнозують двічі: у понеділок, 19 жовтня, та в суботу, 24 жовтня.

Оскільки у понеділок та суботу можливі опади, одеситам варто мати при собі парасольку та бути обережними за кермом через потенційно слизьку дорогу. У решту днів тижня погода триматиметься сухою і прохолодною, тож варто одягатися з урахуванням нічних температур, які подекуди опускаються до +12°.

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