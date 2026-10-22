Прогноз погоды на неделю в Харьковской области с 23 по 29 октября показывает резкое похолодание: максимум днем составит +15° в начале недели, а к среде, 28 октября, столбики термометров опустятся до +7°, в этот же день прогнозируют и осадки.

Синоптики уже предупреждали об осеннем похолодании в Харьковской области на прошлой неделе, и новые данные подтверждают: тенденция к снижению температуры продолжается, а к середине следующей недели добавится еще и дождь.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, в течение недели с 23 по 29 октября дневная температура воздуха в Харьковской области будет колебаться от +7° до +15°.

В пятницу, 23 октября, воздух днем прогреется до +14°, а ночью охладится до +7°. Небо будет облачным с прояснениями, осадков синоптики не прогнозируют.

В субботу, 24 октября, ожидается самый теплый день недели — термометры днем покажут +15°, ночью +7°. Облачность малооблачная, без осадков.

В воскресенье, 25 октября, температура днем удержится на отметке +14°, ночью — +7°. Небо малооблачное, осадков не предвидится.

В понедельник, 26 октября, столбики термометров опустятся до +11° днем и +6° ночью. Облачно с прояснениями, без осадков.

Во вторник, 27 октября, днем прогнозируют +11°, ночью +6°. Облачно с прояснениями, осадков не ожидается.

В среду, 28 октября, наступит самый прохладный день недели: днем всего +7°, а ночью температура практически не будет отличаться — +7°. Небо облачное с прояснениями, и именно в этот день синоптики прогнозируют возможные осадки.

В четверг, 29 октября, воздух немного прогреется — до +10° днем, ночью +6°. Облачно с прояснениями, без осадков.

Таким образом, самым теплым днем недели станет суббота, 24 октября, с температурой +15°, а самым прохладным — среда, 28 октября, когда воздух днем прогреется лишь до +7°. Перепад температур за неделю достигнет 8°, а осадки синоптики прогнозируют только в среду, 28 октября.

Из-за существенного перепада температур стоит позаботиться о теплой одежде, особенно пожилым людям и детям. В среду, 28 октября, когда возможны осадки, не помешает иметь при себе зонт и быть внимательным за рулем из-за скользкой дороги.

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