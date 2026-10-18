Прогноз погоди на тиждень у Харківській області з 19 по 25 жовтня обіцяє поступове похолодання: максимальна температура вдень опуститься з +19° до +14°, а синоптики прогнозують можливі опади у понеділок та четвер.

попередній тиждень в області також приніс дощі — тепер синоптики прогнозують, що Харківську область накриє різке похолодання, і протягом тижня з 19 по 25 жовтня денна температура впаде з +19° до +14°.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, протягом тижня денна температура коливатиметься від +14° до +19°, а нічна — від +8° до +13°.

У понеділок, 19 жовтня, повітря прогріється до +19° вдень, а вночі похолодає до +13°. Синоптики очікують мінливу хмарність та допускають можливі опади.

У вівторок, 20 жовтня, стовпчики термометрів вдень підійматимуться до +17°, вночі опустяться до +11°. Небо буде хмарним з проясненнями, без опадів.

У середу, 21 жовтня, температура вдень утримається на позначці +15°, а вночі знизиться до +9°. Хмарність — з проясненнями, опадів не передбачається.

У четвер, 22 жовтня, вдень очікується +15°, вночі — +9°. Хмарно з проясненнями, і цього дня синоптики знову допускають можливі опади.

У п’ятницю, 23 жовтня, повітря прогріється до +16° вдень, вночі похолодає до +10°. Небо буде малохмарним, без опадів.

У суботу, 24 жовтня, денна температура опуститься до найнижчої позначки тижня — +14°, вночі — до +8°. Хмарно з проясненнями, без опадів.

У неділю, 25 жовтня, вдень потеплішає до +17°, вночі — до +12°. Хмарність мінлива, опадів не очікується.

Найтеплішим днем тижня стане понеділок, 19 жовтня, з температурою +19° вдень, а найпрохолоднішим — субота, 24 жовтня, коли повітря прогріється лише до +14°. Перепад денних температур за тиждень сягне 5°. Опади синоптики прогнозують двічі — у понеділок, 19 жовтня, та четвер, 22 жовтня.

Зважаючи на поступове похолодання, мешканцям області варто вдягатися тепліше, особливо це стосується людей похилого віку та дітей. У дні з можливими опадами — в понеділок та четвер — не завадить мати при собі парасольку та бути обережнішими за кермом через мокру дорогу.

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