Прогноз погоди на тиждень у Харківській області з 20 по 26 жовтня обіцяє спокійну осінню прохолоду: вдень повітря прогріється максимум до +17°, а вночі похолодає до +7°.

минулого тижня регіон уже переживав різке похолодання, і цього разу синоптики обіцяють дещо спокійнішу днями погоду. Протягом тижня з 20 по 26 жовтня опадів не прогнозують, а максимальна денна температура сягне +17°.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, денні температури протягом тижня у Харківській області коливатимуться від +12° до +17°, а нічні — від +7° до +10°.

У вівторок, 20 жовтня, повітря вдень прогріється до +17°, а вночі опуститься до +10°. Синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями, без опадів.

У середу, 21 жовтня, денна температура становитиме +14°, нічна — +10°. Небо залишиться хмарним з проясненнями, опадів не очікується.

У четвер, 22 жовтня, стовпчики термометрів вдень підніматимуться до +17°, вночі — до +10°. Хмарність малохмарна, без опадів.

У п’ятницю, 23 жовтня, температура вдень опуститься до +12° — найнижчої позначки за тиждень, вночі — до +9°. Хмарно з проясненнями, опадів не прогнозують.

У суботу, 24 жовтня, вдень повітря прогріється до +15°, а вночі похолодає до +7° — це найпрохолодніша ніч тижня. Хмарність малохмарна, без опадів.

У неділю, 25 жовтня, температура утримається на позначці +15° вдень і +10° вночі. Хмарність мінлива, опадів не очікується.

У понеділок, 26 жовтня, повітря прогріється до +17° вдень і +10° вночі. Хмарність мінлива, без опадів.

Найтеплішими днями тижня стануть вівторок, четвер і понеділок, коли денна температура сягне +17°. Найпрохолодніше буде у п’ятницю вдень (+12°) та в суботу вночі (+7°). Перепад температур за тиждень становить 5°, опадів синоптики не прогнозують протягом усього періоду.

Оскільки опадів не очікується, а температура тримається в комфортних осінніх межах, мешканцям області варто одягатися багатошарово — вдень можна обійтися легким светром, а вночі, особливо у суботу, знадобиться тепліший одяг. Різких змін погоди цього тижня не прогнозують, тож планування справ на відкритому повітрі не потребує додаткових застережень.

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