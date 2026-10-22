Прогноз погоды на неделю в Днепропетровской области с 23 по 29 октября показывает постепенное похолодание: максимум +18° в начале недели сменится минимумом +10° к четвергу, а в среду и четверг синоптики прогнозируют осадки.

Предыдущий прогноз погоды для Днепропетровщины уже предупреждал о похолодании, а на следующей неделе, с 23 по 29 октября, эта тенденция к снижению температуры в области только усилится.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, дневные температуры в Днепропетровской области в течение недели будут колебаться от +10° до +18°, а ночные — от +7° до +11°.

В пятницу, 23 октября, воздух днём прогреется до +18°, а ночью похолодает до +10°. Небо будет облачным с прояснениями, осадков синоптики не ожидают.

В субботу, 24 октября, столбики термометров днём покажут +17°, ночью — +9°. Небо останется малооблачным, без осадков.

В воскресенье, 25 октября, температура днём удержится на отметке +16°, а ночью поднимется до +11°. Облачность — малооблачно, осадков не прогнозируют.

В понедельник, 26 октября, днём станет прохладнее — до +13°, ночью термометры покажут +9°. Небо облачное с прояснениями, без осадков.

Во вторник, 27 октября, дневная температура опустится до +11°, ночная — до +8°. Облачно с прояснениями, осадков не ожидается.

В среду, 28 октября, днём останется +11°, ночью — +8°. Небо облачное с прояснениями, и в этот день синоптики уже прогнозируют возможные осадки.

В четверг, 29 октября, станет самым прохладным днём недели: днём +10°, ночью +7°. Облачно с прояснениями, возможные осадки сохранятся.

Таким образом, самым тёплым днём недели станет пятница, 23 октября, с температурой +18° днём, а самым прохладным — четверг, 29 октября, когда воздух прогреется лишь до +10°. Перепад температур за неделю достигнет 8°. Осадки синоптики прогнозируют в среду, 28 октября, и в четверг, 29 октября.

Из-за постепенного похолодания и возможных осадков в конце недели жителям области стоит одеваться теплее, особенно это касается людей пожилого возраста и детей. В среду и четверг, когда вероятны осадки, стоит взять с собой зонт и быть осторожными за рулём из-за возможной скользкой дороги.

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