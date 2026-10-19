Прогноз погоди на тиждень у Дніпропетровській області з 20 по 26 жовтня обіцяє аномально теплу для цієї пори року погоду — вдень до +19°, а опадів синоптики не прогнозують.

Тепла осінь у Дніпропетровській області триватиме й наступного тижня — синоптики прогнозують стабільно теплу погоду без різких коливань температури та без опадів.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, вдень повітря прогріватиметься від +16° до +19°, а вночі температура опускатиметься до +9°...+12°.

У вівторок, 20 жовтня, синоптики обіцяють найтеплішу погоду тижня — вдень до +19°, вночі похолодає до +11°. Небо буде хмарним з проясненнями, опадів не прогнозують.

У середу, 21 жовтня, повітря прогріється до +18° вдень, а вночі стовпчики термометрів опустяться до +12°. Хмарність очікується малохмарна, без опадів.

У четвер, 22 жовтня, температура вдень знову сягне +19°, а вночі похолодає до +10°. Небо буде хмарним з проясненнями, опадів синоптики не прогнозують.

У п'ятницю, 23 жовтня, денна температура трохи знизиться до +16° — це буде найпрохолодніший день тижня. Вночі очікується +9°. Хмарність мінлива, без опадів.

У суботу, 24 жовтня, повітря вдень утримається на позначці +16°, а вночі потеплішає до +11°. Небо буде хмарним з проясненнями, опадів не прогнозують.

У неділю, 25 жовтня, температура вдень підніметься до +18°, вночі очікується +10°. Хмарність хмарна з проясненнями, без опадів.

У понеділок, 26 жовтня, тиждень завершиться теплом до +19° вдень та +12° вночі. Небо залишиться хмарним з проясненнями, опадів синоптики не прогнозують.

Отже, найтепліше в Дніпропетровській області буде у вівторок, четвер та понеділок — до +19° вдень, а найпрохолодніше — у п'ятницю та суботу, коли денна температура опуститься до +16°. Перепад температур за тиждень становить лише 3°, опадів протягом усього періоду не прогнозують.

Оскільки дощів синоптики не обіцяють, парасолька дніпропетровцям цього тижня не знадобиться. Проте вранці та ввечері, коли температура опускається до +9°...+12°, варто одягатися тепліше — особливо це стосується людей похилого віку та дітей.

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