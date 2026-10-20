Прогноз погоди на тиждень у Дніпропетровській області з 21 по 27 жовтня обіцяє поступове зниження денної температури - від +18° на початку тижня до +15° у другій половині, а єдині опади синоптики прогнозують у четвер, 22 жовтня.

Попередній прогноз погоди для регіону обіцяв аномальне тепло, проте нинішній тиждень у Дніпропетровській області принесе поступове зниження денної температури та лише один день з можливими опадами.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, денні температури протягом тижня триматимуться в межах від +15° до +18°, а нічні - від +10° до +13°.

У середу, 21 жовтня, вдень повітря прогріється до +17°, а вночі похолодає до +13°. Хмарність мінлива, опадів не прогнозують.

У четвер, 22 жовтня, стовпчики термометрів вдень підніматимуться до +18° - це найтепліший день тижня. Вночі ж похолодає до +10°. Небо буде малохмарним, однак синоптики прогнозують можливі опади.

У п’ятницю, 23 жовтня, температура вдень утримається на позначці +18°, вночі - +11°. Хмарно з проясненнями, без опадів.

У суботу, 24 жовтня, повітря вдень прогріється до +17°, вночі похолодає до +10°. Хмарно з проясненнями, опадів не очікується.

У неділю, 25 жовтня, денна температура опуститься до +15° - найнижчого показника за тиждень. Вночі - +10°. Небо малохмарне, без опадів.

У понеділок, 26 жовтня, вдень так само утримається +15°, вночі - +10°. Малохмарно, без опадів.

У вівторок, 27 жовтня, завершальний день тижня принесе вдень +15°, вночі - +10°. Хмарно з проясненнями, без опадів.

Отже, найтеплішим днем тижня стане четвер, 22 жовтня, з температурою +18° вдень, а найпрохолодніше буде у неділю, понеділок та вівторок, коли вдень не підніметься вище +15°. Перепад денних температур за тиждень становить лише 3°, а єдині опади синоптики прогнозують у четвер.

Оскільки у четвер можливі опади, варто мати при собі парасольку та бути уважнішими за кермом через ймовірне погіршення зчеплення з дорогою. А через поступове похолодання до кінця тижня до +15° вдень і +10° вночі синоптики радять одягатися тепліше, особливо це стосується людей похилого віку та дітей.

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