Прогноз погоды на неделю в Днепропетровской области с 24 по 30 октября показывает постепенное похолодание: максимальная дневная температура снизится с +17° до +11°, осадков синоптики не прогнозируют.

Предыдущий недельный прогноз погоды для области предупреждал о похолодании с дождями, а новая неделя с 24 по 30 октября принесет днепропетровцам стабильное, хотя и постепенное снижение температуры без осадков.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, в течение недели днем в Днепропетровской области будет от +11° до +17°, а ночью термометры покажут от +7° до +12°.

В субботу, 24 октября, воздух прогреется до +17°, ночью похолодает до +12°, небо будет облачным с прояснениями, осадков не прогнозируют.

В воскресенье, 25 октября, днем столбики термометров остановятся на отметке +16°, ночью — +11°, небо останется малооблачным, без осадков.

В понедельник, 26 октября, температура днем опустится до +15°, ночью — до +9°, синоптики обещают облачность с прояснениями и отсутствие осадков.

Во вторник, 27 октября, днем удержится отметка +13°, ночью +9°, облачно с прояснениями, без осадков.

В среду, 28 октября, днем так же +13°, ночью +9°, облачность с прояснениями сохранится, осадков не предвидится.

В четверг, 29 октября, воздух прогреется лишь до +11° — это будет самый прохладный день недели, ночью ожидается +7°, облачность переменная, без осадков.

В пятницу, 30 октября, днем +11°, ночью немного теплее — +8°, небо облачное с прояснениями, осадков синоптики не прогнозируют.

Итак, самым теплым днем недели станет суббота, 24 октября, с дневной температурой +17°, а самым прохладным — четверг, 29 октября, когда воздух прогреется лишь до +11°. Перепад дневных температур за неделю составит 6°, осадков в течение всего периода не ожидается.

Из-за постепенного похолодания синоптики советуют днепропетровцам одеваться теплее, особенно утром и вечером, когда ночные температуры опускаются до +7-9°. Это особенно касается людей пожилого возраста и детей. Несмотря на отсутствие осадков, стоит иметь при себе теплую одежду, ведь разница между дневными и ночными температурами остается ощутимой.

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