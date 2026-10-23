Прогноз погоды на неделю в Харьковской области с 24 по 30 октября показывает постепенное похолодание: максимум днем составит +16°, а минимум опустится до +10°, осадков синоптики не прогнозируют.

Синоптики уже предупреждали о похолодании неделей раньше — и новый прогноз подтверждает: Харьковскую область накроет очередное резкое похолодание, ведь за неделю с 24 по 30 октября максимальная температура упадет с +16° до +10°.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, дневные температуры в течение недели будут колебаться от +10° до +16°, а ночные — от +5° до +8°.

В субботу, 24 октября, воздух днем прогреется до +16°, ночью похолодает до +8°. Небо останется малооблачным, осадков не ожидается.

В воскресенье, 25 октября, столбики термометров днем покажут +14°, а ночью опустятся до +7°. Облачность малооблачная, без осадков.

В понедельник, 26 октября, температура днем удержится на отметке +11°, ночью похолодает до +6°. Облачно с прояснениями, осадков не прогнозируют.

Во вторник, 27 октября, днем станет самое прохладное за неделю — всего +10°, ночью +8°. Небо облачное с прояснениями, без осадков.

В среду, 28 октября, дневная температура останется на уровне +10°, ночная опустится до +7°. Облачно с прояснениями, осадков не ожидается.

В четверг, 29 октября, воздух днем прогреется до +11°, а ночью похолодает до +5° — это самая холодная ночь недели. Облачность переменная, без осадков.

В пятницу, 30 октября, завершит неделю температура +11° днем и +6° ночью. Облачно с прояснениями, осадков не прогнозируют.

Таким образом, самое теплое в Харьковской области будет в начале недели — в субботу, 24 октября, когда днем ожидается +16°. Самое прохладное наступит во вторник, 27 октября, с дневным максимумом всего +10°. Общий перепад температур за неделю составит 6°, а осадков синоптики не прогнозируют на протяжении всех семи дней.

Учитывая постепенное снижение температуры, стоит заранее позаботиться о теплой одежде, особенно людям пожилого возраста и детям, ведь ночные показатели опускаются до +5…+8°. Несмотря на отсутствие осадков, утром и вечером возможен туман или повышенная влажность воздуха, поэтому планируйте прогулки на середину дня, когда воздух самый теплый.

Ранее Politeka сообщала, синоптики предупредили об осеннем похолодании: прогноз погоды на неделю в Харьковской области с 22 по 28 октября.

Также Politeka сообщала, харьковскую область накроют дожди: прогноз погоды на неделю с 21 по 27 октября.

Как сообщала Politeka, харьковскую область накроет осенняя прохлада: прогноз погоды на неделю с 20 по 26 октября.