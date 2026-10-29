30 октября в Запорожье будут отключать свет из-за плановых и срочных ремонтов электрооборудования. Энергетики опубликовали графики и полный перечень адресов, которых коснутся отключения.

Графики отключения света в Запорожье на 30 октября уже опубликованы, и жителям стоит проверить, не попал ли их адрес в перечень. В этот день будут проводиться как плановые, так и срочные ремонты электрооборудования.

Сообщает «Запоріжжяобленерго».

Большинство работ продлится с 09:00 до 17:00, а по отдельному списку улиц свет будут отключать до 16:00. Энергетики просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, ведь ремонты нужны для стабильной работы сети.

Где будут отключать свет с 09:00 до 17:00

Самый большой объем плановых работ запланирован на длительный промежуток до 17:00. Под отключение попадают жилые дома и учреждения на улицах Авраменко, Ветряной, Героев 110-й бригады (бывшая Докучаева), Героев 55 Бригады (Уральская), Гетьмана Скоропадского (Доватора), Гончарной (Искры), Житней (Стасова), Зачиняева, Зеленодольской, Обереговой (Громовой), Славутича, Тычины, Цитрусовой, Чародейной, Ярославны (Качалова), а также на проспекте Моторостроителей и в переулках Арабатском, Батуринском (Жигулевском), Буковинском, Родинном (Гайя) и Январском.

Самый широкий список адресов зафиксирован на улице Чародейной, где свет будут отключать по десяткам номеров домов. Немало отключений также на улицах Славутича, Тычины и Ветряной.

Отдельно с 09:00 до 17:00 будет продолжаться срочный ремонт электрооборудования. Без света временно будут дома на улице Независимой Украины (65, 65А, 65Б), улице Скифской (Каменистой) и площади Профсоюзов.

Какие районы отключат до 16:00

Второй блок плановых работ завершится раньше, в 16:00. Электроэнергию будут отключать на улицах Анатолия Соловьяненко (Адмирала Ушакова), Владимира Мономаха (Александра Невского), Образцовой, Насосной, Новоселовской, Орельской (Камской), Павлокичкасской, Передовой, Перспективной, Начальной, Фильтровой, Финишной, Финансовой, Фундаментальной, Чудесной, в переулке Смежном и на шоссе Северном.

Полный перечень адресов и номеров домов по каждой улице обнародован на официальных ресурсах энергокомпании. Специалисты советуют жителям заранее подготовиться к отключениям: зарядить телефоны и повербанки, а также позаботиться о запасе воды.

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