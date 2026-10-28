Прогноз погоды на неделю в Одесской области с 29 октября по 4 ноября обещает постепенное похолодание: дневная температура опустится с +14° до +9°, а осадков синоптики не прогнозируют.

Предыдущее похолодание в регионе продолжалось еще с конца октября, и новая неделя подтверждает эту тенденцию. По свежим данным, Одесскую область с 29 октября по 4 ноября ждет дальнейшее постепенное снижение дневных температур - от +14° в начале периода до +9° в конце недели.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, дневная температура воздуха в Одесской области в течение недели будет держаться в пределах от +9° до +14°, а осадков в течение всего периода не прогнозируют.

В четверг, 29 октября, воздух прогреется днем до +14°, ночью термометры покажут +12°. Небо будет облачным с прояснениями, осадков не ожидается.

В пятницу, 30 октября, днем сохранится отметка +14°, а ночью столбики термометров опустятся до +11°. Облачность останется переменчивой - облачно с прояснениями, без осадков.

В субботу, 31 октября, дневная температура немного снизится - до +13°, ночная составит +10°. Погода останется облачной с прояснениями, осадков не прогнозируют.

В воскресенье, 1 ноября, днем удержится +13°, а ночью похолодает до +9°. Небо прояснится - ожидается малооблачная погода без осадков.

В понедельник, 2 ноября, дневная температура опустится до +12°, ночная останется на отметке +9°. Облачность та же - малооблачно, без осадков.

Во вторник, 3 ноября, воздух прогреется днем лишь до +11°, ночью похолодает до +8°. Небо снова станет облачным с прояснениями, осадков не предвидится.

В среду, 4 ноября, неделя завершится самым холодным днем: днем столбики термометров покажут +9°, а ночью - лишь +6°. Облачно с прояснениями, без осадков.

Самым теплым днем недели станет четверг, 29 октября, с температурой +14°, а самым холодным - среда, 4 ноября, когда воздух прогреется лишь до +9°. Общий перепад дневных температур за неделю составляет 5°, осадков в регионе не прогнозируют ни одного дня.

Из-за постепенного похолодания жителям Одесской области стоит заранее позаботиться о более теплой одежде, особенно это касается людей пожилого возраста и детей. Несмотря на отсутствие осадков, утром и ночью воздух будет довольно прохладным, поэтому верхняя одежда и головной убор не помешают в течение всей недели.

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