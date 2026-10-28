Прогноз погоди на тиждень в Одеській області з 29 жовтня по 4 листопада обіцяє поступове похолодання: денна температура опуститься з +14° до +9°, а опадів синоптики не прогнозують.

Попереднє похолодання в регіоні тривало ще з кінця жовтня, і новий тиждень підтверджує цю тенденцію. За свіжими даними, Одеську область з 29 жовтня по 4 листопада чекає подальше поступове зниження денних температур - від +14° на початку періоду до +9° наприкінці тижня.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, денна температура повітря в Одеській області протягом тижня триматиметься в межах від +9° до +14°, а опадів протягом усього періоду не прогнозують.

У четвер, 29 жовтня, повітря прогріється вдень до +14°, вночі термометри покажуть +12°. Небо буде хмарним з проясненнями, опадів не очікується.

У п'ятницю, 30 жовтня, вдень збережеться позначка +14°, а вночі стовпчики термометрів опустяться до +11°. Хмарність залишиться мінливою - хмарно з проясненнями, без опадів.

У суботу, 31 жовтня, денна температура трохи знизиться - до +13°, нічна становитиме +10°. Погода залишиться хмарною з проясненнями, опадів не прогнозують.

У неділю, 1 листопада, вдень утримається +13°, а вночі похолодає до +9°. Небо проясниться - очікується малохмарна погода без опадів.

У понеділок, 2 листопада, денна температура опуститься до +12°, нічна залишиться на позначці +9°. Хмарність та сама - малохмарно, без опадів.

У вівторок, 3 листопада, повітря прогріється вдень лише до +11°, вночі похолодає до +8°. Небо знову стане хмарним з проясненнями, опадів не передбачається.

У середу, 4 листопада, завершиться найхолоднішим днем тижня: вдень стовпчики термометрів покажуть +9°, а вночі - лише +6°. Хмарно з проясненнями, без опадів.

Найтеплішим днем тижня стане четвер, 29 жовтня, з температурою +14°, а найхолоднішим - середа, 4 листопада, коли повітря прогріється лише до +9°. Загальний перепад денних температур за тиждень становить 5°, опадів у регіоні не прогнозують жодного дня.

Через поступове похолодання жителям Одеської області варто заздалегідь подбати про тепліший одяг, особливо це стосується людей похилого віку та дітей. Попри відсутність опадів, вранці та вночі повітря буде доволі прохолодним, тож верхній одяг і головний убір не завадять протягом усього тижня.

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