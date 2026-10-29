Прогноз погоды на неделю в Днепропетровской области с 30 октября по 5 ноября обещает заметное похолодание: если на выходных столбики термометров еще будут держаться на отметке +13°, то к четвергу температура упадет до +4°.

Новый прогноз погоды для Днепропетровщины снова фиксирует тенденцию к похолоданию — за неделю с 30 октября по 5 ноября дневная температура снизится с +13° до +4°.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, в течение недели днем в Днепропетровской области температура будет колебаться от +4° до +13°.

В пятницу, 30 октября, в Днепропетровской области будет облачно с прояснениями, без осадков. Днем воздух прогреется до +12°, а ночью похолодает до +10°.

В субботу, 31 октября, облачность сохранится, синоптики прогнозируют возможные осадки. Днем термометры покажут +13° — это самый теплый день недели, ночью — +11°.

В воскресенье, 1 ноября, ожидается облачно с прояснениями, без осадков. Днем воздух прогреется до +11°, ночью похолодает до +9°.

В понедельник, 2 ноября, облачно с прояснениями, осадков не прогнозируют. Столбики термометров днем будут подниматься до +13°, а ночью опустятся до +8°.

Во вторник, 3 ноября, погода останется облачной с прояснениями, без осадков. Днем температура удержится на отметке +13°, ночью — +9°.

В среду, 4 ноября, облачно с прояснениями, осадков не предвидится. Днем воздух прогреется лишь до +9°, ночью похолодает до +7°.

В четверг, 5 ноября, синоптики прогнозируют возможные осадки и облачно с прояснениями. Это будет самый прохладный день недели: днем всего +4°, ночью — +3°.

Таким образом, самым теплым днем окажется суббота, 31 октября, с температурой +13° днем, а самым прохладным — четверг, 5 ноября, когда воздух прогреется лишь до +4°. Перепад температур за неделю достигнет 9°. Осадки синоптики прогнозируют дважды — в субботу, 31 октября, и в четверг, 5 ноября.

Учитывая существенный перепад температур, жителям области стоит одеваться теплее, особенно это касается людей пожилого возраста и детей. В дни с возможными осадками — субботу, 31 октября, и четверг, 5 ноября, — не помешает взять с собой зонт и быть осторожнее за рулем из-за скользкой дороги.

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