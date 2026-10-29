Новый прогноз погоды для Днепропетровщины снова фиксирует тенденцию к похолоданию — за неделю с 30 октября по 5 ноября дневная температура снизится с +13° до +4°.
По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, в течение недели днем в Днепропетровской области температура будет колебаться от +4° до +13°.
В пятницу, 30 октября, в Днепропетровской области будет облачно с прояснениями, без осадков. Днем воздух прогреется до +12°, а ночью похолодает до +10°.
В субботу, 31 октября, облачность сохранится, синоптики прогнозируют возможные осадки. Днем термометры покажут +13° — это самый теплый день недели, ночью — +11°.
В воскресенье, 1 ноября, ожидается облачно с прояснениями, без осадков. Днем воздух прогреется до +11°, ночью похолодает до +9°.
В понедельник, 2 ноября, облачно с прояснениями, осадков не прогнозируют. Столбики термометров днем будут подниматься до +13°, а ночью опустятся до +8°.
Во вторник, 3 ноября, погода останется облачной с прояснениями, без осадков. Днем температура удержится на отметке +13°, ночью — +9°.
В среду, 4 ноября, облачно с прояснениями, осадков не предвидится. Днем воздух прогреется лишь до +9°, ночью похолодает до +7°.
В четверг, 5 ноября, синоптики прогнозируют возможные осадки и облачно с прояснениями. Это будет самый прохладный день недели: днем всего +4°, ночью — +3°.
Таким образом, самым теплым днем окажется суббота, 31 октября, с температурой +13° днем, а самым прохладным — четверг, 5 ноября, когда воздух прогреется лишь до +4°. Перепад температур за неделю достигнет 9°. Осадки синоптики прогнозируют дважды — в субботу, 31 октября, и в четверг, 5 ноября.
Учитывая существенный перепад температур, жителям области стоит одеваться теплее, особенно это касается людей пожилого возраста и детей. В дни с возможными осадками — субботу, 31 октября, и четверг, 5 ноября, — не помешает взять с собой зонт и быть осторожнее за рулем из-за скользкой дороги.
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