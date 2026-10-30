Прогноз погоды на неделю в Одесской области с 31 октября по 6 ноября обещает постепенное похолодание: максимальная дневная температура опустится с +13° до +8°, а ночью в конце недели термометры покажут лишь +2°.

Предыдущий прогноз погоды для Одесчины уже предупреждал о дождях, а новая неделя с 31 октября по 6 ноября принесет постепенное похолодание. Максимальная дневная температура, которая в начале недели будет держаться на отметке +13°, к четвергу опустится до +8°.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, в течение недели дневная температура воздуха в Одесской области будет колебаться от +8° до +13°, а ночная — от +2° до +10°.

В субботу, 31 октября, днем ожидается +13°, ночью +9°. Небо будет облачным с прояснениями, и синоптики прогнозируют возможные осадки.

В воскресенье, 1 ноября, воздух прогреется до +13° днем, ночью похолодает до +9°. Погода будет малооблачной, без осадков.

В понедельник, 2 ноября, столбики термометров днем покажут +12°, ночью — +9°. Облачность с прояснениями сохранится, осадков не прогнозируют.

Во вторник, 3 ноября, температура удержится на отметке +12° днем и +9° ночью. Облачно с прояснениями, без осадков.

В среду, 4 ноября, днем ожидается +10°, а ночью температура практически не опустится — лишь +10°. Облачно с прояснениями, осадков не будет.

В четверг, 5 ноября, воздух прогреется лишь до +8° днем, ночью похолодает до +6°. Облачность переменная, без осадков.

В пятницу, 6 ноября, днем ожидается +9°, а ночью столбики термометров опустятся до +2°. Небо будет облачным с прояснениями, осадков не прогнозируют.

Самыми теплыми днями недели станут суббота и воскресенье, 31 октября и 1 ноября, с максимумом +13° днем. Самым прохладным будет четверг, 5 ноября, когда днем столбик термометра поднимется лишь до +8°. Общий перепад температур за неделю составит 5°, а самая холодная ночь ожидается в пятницу, 6 ноября, с температурой +2°. Осадки синоптики прогнозируют лишь в субботу, 31 октября.

Из-за возможных осадков в субботу одесситам стоит взять с собой зонт и быть осторожными за рулем из-за скользкой дороги. А из-за постепенного похолодания к концу недели, когда ночная температура опустится до +2°, стоит одеваться теплее — особенно это касается людей пожилого возраста и детей, которым следует избегать длительного пребывания на улице в вечерние и ночные часы.

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