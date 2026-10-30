Прогноз погоды на неделю в Днепропетровской области с 31 октября по 6 ноября показывает резкое снижение температуры: от +14° днём во вторник до +4° в четверг, а осадки синоптики прогнозируют трижды.

предыдущий прогноз погоды на неделю уже предупреждал днепропетровцев о похолодании, и новые данные синоптиков подтверждают эту тенденцию: температура продолжит снижаться, а перепад в течение семи дней достигнет 10 градусов.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, дневные температуры в Днепропетровской области в течение недели с 31 октября по 6 ноября будут колебаться от +4° до +14°.

В субботу, 31 октября, воздух днём прогреется до +13°, а ночью похолодает до +10°. Ожидается облачная погода, синоптики не исключают осадков.

В воскресенье, 1 ноября, температура днём удержится на отметке +11°, а ночью опустится до +9°. Небо будет облачным с прояснениями, без осадков.

В понедельник, 2 ноября, днём ожидается +11°, а ночью +9°. Облачно с прояснениями, осадков не прогнозируют.

Во вторник, 3 ноября, столбики термометров днём поднимутся до +14° — это станет самым тёплым днём недели. Ночью же похолодает до +7°. Облачно с прояснениями, без осадков.

В среду, 4 ноября, днём и ночью температура сравняется на отметке +8°. Небо затянут облака с прояснениями, возможны осадки.

В четверг, 5 ноября, воздух днём прогреется лишь до +4° — это самый холодный день недели, а ночью температура опустится до +3°. Облачно с прояснениями, без осадков.

В пятницу, 6 ноября, днём ожидается +6°, а ночью столбики термометров опустятся до +1°. Облачность переменная, синоптики прогнозируют осадки.

Таким образом, самым тёплым днём недели станет вторник, 3 ноября, с температурой +14° днём, а самым холодным — четверг, 5 ноября, когда воздух прогреется лишь до +4°. Перепад температур в течение недели достигнет 10 градусов. Осадки синоптики прогнозируют трижды — в субботу, 31 октября, в среду, 4 ноября, и в пятницу, 6 ноября.

Учитывая существенное похолодание к концу недели, жителям области стоит позаботиться о более тёплой одежде, особенно это касается людей пожилого возраста и детей. В дни с возможными осадками — 31 октября, 4 и 6 ноября — не помешает взять с собой зонт и быть внимательнее за рулём из-за скользкой дороги.

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