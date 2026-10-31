Прогноз погоды на неделю в Одесской области с 1 по 7 ноября обещает постепенное похолодание: максимум воздуха достигнет +13° в начале недели, а минимум опустится до +6° в субботу, когда также возможны осадки.

Жители региона уже ощутили первое резкое похолодание на прошлой неделе, и теперь синоптики предупреждают о дальнейшем снижении температуры в Одесской области с 1 по 7 ноября: максимум воздуха не превысит +13°, а минимум опустится до +6°.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, в течение недели дневная температура будет колебаться от +6° до +13°, а ночная — от +5° до +11°.

В воскресенье, 1 ноября, воздух прогреется днем до +13°, а ночью похолодает до +8°. Облачность переменная, осадков синоптики не прогнозируют.

В понедельник, 2 ноября, дневная температура удержится на отметке +12°, ночная — около +8°. Облачность останется переменной, без осадков.

Во вторник, 3 ноября, днем ожидается +13°, ночью — +10°. Небо затянут облака с прояснениями, осадков не будет.

В среду, 4 ноября, столбики термометров днем остановятся на +11°, а ночью — на +11°. Облачно с прояснениями, без осадков.

В четверг, 5 ноября, температура заметно снизится: днем +9°, ночью +5°. Облачность переменная, осадков не прогнозируют.

В пятницу, 6 ноября, днем потеплеет до +10°, а ночью похолодает до +5°. Облачность переменная, без осадков.

В субботу, 7 ноября, завершит неделю самый прохладный день: днем +6°, ночью +6°. Небо будет малооблачным, и именно в этот день синоптики прогнозируют возможные осадки.

Самым теплым днем недели станет воскресенье, 1 ноября, с максимумом +13°, а самым прохладным — суббота, 7 ноября, когда температура опустится до +6°. Общий перепад за неделю составит 7°, а осадки возможны только в субботу, 7 ноября.

Из-за постепенного снижения температуры и перепада в 7° синоптики советуют одеваться теплее, особенно это касается людей пожилого возраста и детей. В субботу, когда возможны осадки, стоит взять с собой зонт и быть осторожными на дороге.

Ранее Politeka сообщала, что одесскую область накануне накрывали дожди.

Также Politeka сообщала, что синоптики предупреждали о похолодании в Одесской области с 29 октября по 4 ноября.

Как сообщала Politeka, одесскую область ранее уже накрывало резкое похолодание с 28 октября по 3 ноября.