Жители региона уже ощутили первое резкое похолодание на прошлой неделе, и теперь синоптики предупреждают о дальнейшем снижении температуры в Одесской области с 1 по 7 ноября: максимум воздуха не превысит +13°, а минимум опустится до +6°.
По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, в течение недели дневная температура будет колебаться от +6° до +13°, а ночная — от +5° до +11°.
В воскресенье, 1 ноября, воздух прогреется днем до +13°, а ночью похолодает до +8°. Облачность переменная, осадков синоптики не прогнозируют.
В понедельник, 2 ноября, дневная температура удержится на отметке +12°, ночная — около +8°. Облачность останется переменной, без осадков.
Во вторник, 3 ноября, днем ожидается +13°, ночью — +10°. Небо затянут облака с прояснениями, осадков не будет.
В среду, 4 ноября, столбики термометров днем остановятся на +11°, а ночью — на +11°. Облачно с прояснениями, без осадков.
В четверг, 5 ноября, температура заметно снизится: днем +9°, ночью +5°. Облачность переменная, осадков не прогнозируют.
В пятницу, 6 ноября, днем потеплеет до +10°, а ночью похолодает до +5°. Облачность переменная, без осадков.
В субботу, 7 ноября, завершит неделю самый прохладный день: днем +6°, ночью +6°. Небо будет малооблачным, и именно в этот день синоптики прогнозируют возможные осадки.
Самым теплым днем недели станет воскресенье, 1 ноября, с максимумом +13°, а самым прохладным — суббота, 7 ноября, когда температура опустится до +6°. Общий перепад за неделю составит 7°, а осадки возможны только в субботу, 7 ноября.
Из-за постепенного снижения температуры и перепада в 7° синоптики советуют одеваться теплее, особенно это касается людей пожилого возраста и детей. В субботу, когда возможны осадки, стоит взять с собой зонт и быть осторожными на дороге.
Ранее Politeka сообщала, что одесскую область накануне накрывали дожди.
Также Politeka сообщала, что синоптики предупреждали о похолодании в Одесской области с 29 октября по 4 ноября.
Как сообщала Politeka, одесскую область ранее уже накрывало резкое похолодание с 28 октября по 3 ноября.