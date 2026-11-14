Прогноз погоды на неделю в Харьковской области с 15 по 21 ноября обещает переменчивую погоду с частыми осадками — синоптики ожидают потепление до +9° в четверг, 19 ноября, и похолодание до +3° во вторник, 17 ноября.

Предыдущий недельный прогноз погоды для региона уже предупреждал харьковчан о резком ухудшении погоды, а новый расчет синоптиков показывает, что с 15 по 21 ноября в Харьковской области сохранится переменчивая, преимущественно облачная погода с частыми осадками почти каждый день, кроме начала недели.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, дневная температура в течение недели будет колебаться от +3° до +9°, а ночная — от -3° до +8°.

В воскресенье, 15 ноября, днем воздух прогреется до +6°, а ночью похолодает до +3°. Небо будет облачным с прояснениями, осадков синоптики не прогнозируют.

В понедельник, 16 ноября, днем ожидается +5°, а ночью столбики термометров опустятся до -3°. Небо малооблачное, без осадков.

Во вторник, 17 ноября, температура днем удержится на отметке +3° — это будет самый холодный день недели, ночью ожидается -2°. Облачно с прояснениями, синоптики прогнозируют возможные осадки.

В среду, 18 ноября, днем воздух прогреется до +8°, ночью — до +2°. Облачно с прояснениями, возможны осадки.

В четверг, 19 ноября, ожидается самый теплый день недели: днем +9°, а ночью тепло даже ночью — +8°. Небо облачное с прояснениями, синоптики прогнозируют возможные осадки.

В пятницу, 20 ноября, днем температура удержится на отметке +8°, ночью похолодает до +3°. Небо облачное, возможны осадки.

В субботу, 21 ноября, днем +6°, ночью +5°. Облачно с прояснениями, синоптики прогнозируют возможные осадки.

Таким образом, самым теплым в Харьковской области будет четверг, 19 ноября, когда воздух прогреется до +9°, а самым холодным — вторник, 17 ноября, с максимумом всего +3°. Перепад дневных температур за неделю достигнет 6°. Осадки синоптики прогнозируют со вторника по субботу — пять дней подряд.

Из-за частых осадков синоптики советуют харьковчанам не забывать зонт и обувь с хорошим протектором, а водителям — быть особенно осторожными на мокрой дороге и соблюдать дистанцию. В дни с температурой, близкой к нулю ночью, пожилым людям стоит одеваться теплее, ведь резкие перепады могут негативно сказаться на самочувствии.

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