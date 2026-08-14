Дефіцит продуктів в Дніпропетровській області може проявитися насамперед у сегментах сезонної городини.

Дефіцит продуктів в Дніпропетровській області на тиждень із 12 по 18 серпня може посилитися через тривалу спеку та нестачу опадів, що створюють додаткові ризики для овочевого сектору, повідомляє видання Politeka.net.

Найбільше від погодних умов потерпають культури, які потребують регулярного зволоження. Пересохлий ґрунт і високі температури уповільнюють розвиток рослин, ускладнюють цвітіння та формування плодів.

Літо 2026 року в багатьох регіонах Європи проходить за умов температурних аномалій. Водночас опадів недостатньо для нормального відновлення запасів вологи у землі.

Для аграріїв це означає додаткові витрати. Господарства змушені частіше використовувати полив, застосовувати засоби захисту від перегрівання та змінювати звичну технологію догляду за насадженнями.

Проблема полягає й у вартості таких заходів. Зрошення потребує електроенергії, пального, технічного обслуговування та додаткових трудових ресурсів. У результаті собівартість вирощування овочів зростає.

Водночас спека здатна скоротити майбутній збір. Якщо частина рослин не витримає несприятливих умов, виробники отримають менші обсяги товарної продукції.

Найскладніше може бути невеликим фермерським господарствам. Їхні фінансові можливості часто обмежені, тому тривалий період несприятливої погоди здатен суттєво вплинути на рентабельність.

За подальшого збереження посушливої погоди пропозиція окремих овочів може зменшитися. Це, своєю чергою, створює передумови для перегляду цін у роздрібній торгівлі.

Дефіцит продуктів в Дніпропетровській області може проявитися насамперед у сегментах сезонної городини, якщо виробники не зможуть компенсувати втрати завдяки поливу та іншим агротехнологіям.

Для покупців це означає ризик поступового подорожчання окремих позицій наприкінці літа. Остаточна ситуація залежатиме від тривалості спеки, кількості опадів, обсягів нового врожаю та витрат фермерів.

Джерело: AgroWeek

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