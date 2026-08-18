Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Запоріжжі доступна за умови відповідності заявника та нерухомості визначеним вимогам.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Запоріжжі передбачена в межах програми підтримки власників пошкодженого житла та внутрішньо переміщених осіб, повідомляє Politeka.

У Запоріжжі та області реалізують проєкт «Житло для вразливих домогосподарств в Україні IV». Ініціатором виступає благодійний фонд «Карітас» за підтримки Управління Верховного комісара ООН у справах біженців.

Програма розрахована на власників будинків і квартир, які постраждали через бойові дії, а також переселенців, котрим потрібно покращити умови проживання.

Учасникам можуть запропонувати невеликий або середній ремонт. Для ВПО додатково передбачена модернізація помешкань.

Перелік робіт може охоплювати заміну пошкоджених вікон та дверей, ремонт стелі, покрівлі, внутрішньої електромережі, водопостачання та інші необхідні заходи.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Запоріжжі доступна за умови відповідності заявника та нерухомості визначеним вимогам.

Пошкодження мають бути спричинені бойовими діями після початку повномасштабного вторгнення. Об’єкт повинен розташовуватися на території Запорізької області на безпечній відстані від лінії бойового зіткнення.

Звернутися може безпосередній власник оселі. Водночас він не повинен раніше отримувати державне або благодійне фінансування на відновлення цього самого житла.

Передбачено два варіанти реалізації. Власник може отримати кошти й самостійно організувати ремонт або доручити роботи будівельній компанії.

Першочергово розглядають домогосподарства з невисокими доходами та людей у складних життєвих обставинах. Перевагу мають родини, де втрачено основне джерело заробітку, а також сім’ї з дітьми, вагітними жінками, багатодітні батьки та одинокі опікуни.

Окремо враховують наявність інвалідності, тяжких чи хронічних захворювань. До пріоритетних заявників також належать самотні громадяни старшого віку та домогосподарства, де проживають літні люди без належної підтримки близьких.

Подати заявку може лише власник пошкодженого об’єкта. Під час реєстрації необхідно надати документи, які підтверджують право власності на будинок або квартиру.

Останні новини:

Нагадаємо Politeka писала, Доплати для пенсіонерів у Запоріжжі: як можна отримати виплати.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для пенсіонерів в Запоріжжі: хто отримає ще одну виплату.

Як повідомляла Politeka, Робота для пенсіонерів в Запоріжжі: хто може заробляти від 27 тисяч гривень.