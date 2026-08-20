Графіки відключення світла у Запоріжжі на 21 серпня будуть тривати багато годин поспіль в різних районах, пише Politeka.net.
У Запоріжжі на 21 серпня заплановані тимчасові обмеження електропостачання. Причиною стануть ремонтні роботи на електрообладнанні та необхідні технічні заходи на мережах. У деяких районах світла не буде протягом багатьох годин.
Як зазначає «Запоріжжяобленерго», 21 серпня, з 00:00 до 06:00 електроенергію тимчасово відключатимуть через ремонт електрообладнання. Обмеження торкнуться таких адрес:
- Алмазна — 54, 55, 56, 67, 73
- Аматорська — 40, 46, 54, 56, 56А, 58, 60, 61, 63, 65, 67, 69
- Бодянського — 1-61, 2-52, 54
- Вузлова — 1А
- Історична — 106, 37А, 37Б, 37В, 39, 45, 65, 67, 67А, 69, 71, 73, 73А, 42, 47, 49, 82, 84, 86, 88, 90, 94
- Компресорна — 23, 25, 27, 28А, 31
- Мирослава Симчича (Лізи Чайкіної) — 71, 75
- Молодіжна — 77, 79, 81, 83, 85, 87
- Насосна — 15, 17
- Павлокічкаська — 29, 31, 31А, 55, 57, 57А, 59, 61
- Перспективна — 51
- Платона Майбороди (Сеченова) — 68
- Ринкова — 2
- Світловодська — 1-55, 2-54, 40А, 40Б, 57, 59, 61-95, 56-96, 98-102
- Селищна — 1-17, 2-20, 19, 21-55, 22-48, 50, 57-95, 50-84, 8
- Січеславська (Норільська) — 1-13, 8, 15В, 2/4, 30, 37-57, 38, 6-88, 15-57, 88-116, 116А, 59-63, 95
- Фільтрова — 1, 14, 2
- пров. Самопливний — 14А
- пров. Черепашковий — 2, 4
Графіки відключення світла у Запоріжжі на 21 серпня також запланували з 09:00–16:00 на наступних вулицях:
- Базарна (Анголенка) — 11, 11 (4 пов), 13, 13а, 14ж
- Благовіщенська (Ілліча) — 26
- Михайла Білинського (Пестеля) — 12, 14, 20
- Олександрівська — 1, 2, 3, 3а, 3А, 87 (9 пов)
- Пархоменка — 22, 24
- Полякова — 13, 15, 15б, 17а, 21, 21а, 23, 25
- Сонячна — 1-33, 2-32
- Фортечна — 51, 51а, 53
- пр. Соборний — 40, 42, 42а, освітлення підвалів та під'їздів ж/б 40, 94, 96
- пров. Великий (Вантажний) — 1-11, 2-10
- пров. Кінцевий — 1-17, 2-26
З 09:00 до 17:00, заплановане ще одне відключення. До переліку потрапили вулиці:
- Добровольчих батальйонів — 2-18, 1-35, 20-24
- Досягнень — 61, 68
- Зачиняєва — 22–56, 23–27, 31–39, 45–53, 57–61, 23А, 25, 29, 35, 50А
- Лижна — 59-79, 50-62
- Морфлотська — 2-12, 3, 30, 32
- Футбольна — 71-75, 68-92, 81-101, 77, 79, 79А, 88
- пров. Конотопський — 2-8, 1-7
- пров. Текстильний — 1-13, 4-14, 14, 16, 18, 20.
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