Железнодорожнее сообщение между Россией и оккупированным Крымом является угрозой для Украины
Таким мнением поделился первый заместитель председателя Союза офицеров Украины Евгений Лупаков в интервью Обозревателю.
По его словам, такой шаг России ускорит передислокацию войск в Крым.
"Это однозначная угроза. Это ускоряет переброску войск в Крым, это дает больше возможностей для маневра", – заявил он.
Кроме того, он отметил, что за годы оккупации украинский полуостров превращен в "передовую военную базу России для наступления в Европу" и туда завезено ядерное оружие.
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"Россия нагнала в Крым столько военной техники, сделали столько военных городков, что старых советских баз уже не хватает", – отметил офицер.
Также он считает, что для Украины было бы выгодно, чтобы Крымский мост был уничтожен или разрушен.
"Но желательно, чтобы это сделали сами россияне, природные или божественные силы", – пошутил он.
Ранее мы сообщали, что российский президент Владимир Путин 23 декабря прокатился на рельсовом автобусе, который впервые пустили по железнодорожным путям Крымского моста.
Сначала Путина, который ехал из Крыма в сторону Краснодарского края, провели в кабинку машиниста, где перед ним отчиталось руководство, ответственное за запуск движения, а затем он на камеру поулыбался в вагоне-ресторане в окружении рабочих.
Напомним, в оккупированном Крыму прекратили делать операции под наркозом.
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Также Politeka писала, что экс-советник Путина рассказал, когда Россия уйдет с Донбасса и Крыма.