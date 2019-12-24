Железнодорожнее сообщение между Россией и оккупированным Крымом является угрозой для Украины



Таким мнением поделился первый заместитель председателя Союза офицеров Украины Евгений Лупаков в интервью Обозревателю.

По его словам, такой шаг России ускорит передислокацию войск в Крым.

"Это однозначная угроза. Это ускоряет переброску войск в Крым, это дает больше возможностей для маневра", – заявил он.

Кроме того, он отметил, что за годы оккупации украинский полуостров превращен в "передовую военную базу России для наступления в Европу" и туда завезено ядерное оружие.



"Россия нагнала в Крым столько военной техники, сделали столько военных городков, что старых советских баз уже не хватает", – отметил офицер.

Также он считает, что для Украины было бы выгодно, чтобы Крымский мост был уничтожен или разрушен.

"Но желательно, чтобы это сделали сами россияне, природные или божественные силы", – пошутил он.



Ранее мы сообщали, что российский президент Владимир Путин 23 декабря прокатился на рельсовом автобусе, который впервые пустили по железнодорожным путям Крымского моста.

Сначала Путина, который ехал из Крыма в сторону Краснодарского края, провели в кабинку машиниста, где перед ним отчиталось руководство, ответственное за запуск движения, а затем он на камеру поулыбался в вагоне-ресторане в окружении рабочих.

Напомним, в оккупированном Крыму прекратили делать операции под наркозом.

Как сообщала Politeka, Керченский мост рухнет: Нибиру захватит часть Украины и ударит по оккупантам

Также Politeka писала, что экс-советник Путина рассказал, когда Россия уйдет с Донбасса и Крыма.