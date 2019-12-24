Святослав Вакарчук - синоним лживой напыщенной особи





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По словам политтехнолога, лидер партии "Голос" блестящий портрет человека, который абсолютно не на своём месте, а сам Вакарчук - беспредельно глуп и божественно лицемерен. Таким мнением о лидере партии "Голос" высказал политтехнолог Михаил Подоляк.Как передает Politeka.net, своим комментарием, по поводу выступления Вакарчука на корпоративе в Минске, он поделился на своей страничке в Facebook.По словам политтехнолога, лидер партии "Голос" блестящий портрет человека, который абсолютно не на своём месте, а сам Вакарчук - беспредельно глуп и божественно лицемерен.

"Скорее, это энциклопедический символ настоящего такого "патриотического украинства". Когда глупость прет со всех щелей, глаза рыскают по сторонам насчёт "стодолларовой" поживы, но ты вовсю торгуешь пафосной физиономией и глазами навыкате. Говоришь сплошь банальности, но с таким апломбом, что даже пчёлы отказываются мёд варить", - высказался он.

Кроме того, он отметил, что как только возникает та самая возможность урвать сотку, то ты очень сочно так плюешь на любые ценности, лозунги и пафосы и едешь тупо корпоративить.

"Ты же артист. Не то, что какой-то там Зеленский. Ты же совесть нации, которая публично нарядилась голым индюком и коряво так учит здесь всех нас "щиро любити Вкраїну-неньку". Редкостный парнишка. Хотя сколько таких редкостных среди всей этой пафосной братии?", - задается вопросом Подоляк.





Также он отметил, что у нас всегда "совестями нации" оказываются напыщенные и лживые особи, которые легко соглашаются выступить на корпоративе за копейку, но при этом накануне много рассказывать о пятых колонах.

"Нет, это, разумеется, отлично, когда есть работа. И когда ты лихо зарабатываешь себе на хлеб с маслом. Плохо, когда ты пытаешься выдавать себя за моральный образец", - резюмировал эксперт.



Ранее народного депутата, лидера партии "Голос", а также фронтмена группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука заметили выступающим на корпоративе в Минске.

Украинский рокер развлекал гостей вечеринки, организованной по случаю Нового года всемирно известным разработчиком компьютерных игр Warmgaming.

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