Важные новости, которые вы могли упустить

Путину нанесли удар по больному месту, от нокаута отделяет всего одно: "если Запад не побоится..."

Введенные Соединенными Штатами санкции против "Северного потока-2", заработали практически сразу, хотя многие в их эффективность не верили.

Об этом заявил журналист и публицист Виталий Портников.

По его словам, именно из-за них компания, являющаяся главным трубоукладчиком СП-2, приняла решение приостановить работы.

"Компания явно не хочет осложнять отношения с США, и восприняла санкции как однозначный сигнал - в Вашингтоне против «Северного потока-2», и вряд ли радушно отнесутся к фирмам, участвующим в данном проекте", - отметил журналист.

Кроме того, он подчеркнул, что США показали, что остановить Путина не так уж и сложно



"Для этого нужно принимать действительно эффективные меры, а не создавать лишь видимость противодействия. Санкции, которые Запад ввел против РФ за Крым и Донбасс - это лишь выражение негодования, не более. Теперь же задействованы совсем иные меры противодействия", - утверждает он.

Украинцам отключат любимые телеканалы: когда и кого это затронет

Украинцев ждут серьезные перемены, которые затронут телевидение.

Сообщается, что уже после новогодних праздников в Украине заблокируют популярные телеканалы.

При условии, если украинские семьи не перейдут на спутниковое телевидение или не приобретут себе дополнительный тюнер, то без популярных телеканалов останутся от 4 до 6 миллионов украинцев.

Известно, что кодирование популярных среди населения телеканалов запланировано на 20 января 2020 года.

В 3:00 ночи будет закодировано 23 телеканала из 80 возможных. Но телевизионщики успокаивают украинцев, ведь они смогут и далее наслаждаться любимыми программами, если перейдут на спутник или купят себе дополнительное оборудование.

НБУ "заморозил" курс валют, доллар и евро снова удивят: чего ждать украинцам

Курс валют в Украине на 25 декабря приятно удивит всех, поскольку стоимость евро и доллара буквально «заморозят».

Об этом свидетельствует прогноз Национального банка Украины.

Так, 25 декабря стоимость доллара останется в пределах 2327, 57 за 100 американских банкнот.

Такая же ситуация будет и с курсом евро. Он будет торговаться по 2577,79 за 100 купюр.

Однако, уже после рождества, 26 декабря, валюта вновь рухнет. Доллар до 2325,51 за 100 банкнот, а евро до 2576,67 за 100 купюр.

Газовое соглашение Украины и России будет подписано: названа судьбоносная дата

Представители Нафтогаза и Газпрома готовы вновь встретиться, чтобы сформулировать окончательные детали соглашений.

Эту информацию подтвердил исполнительный директор НАК Нафтогаз Юрий Витренко.

По его словам, уже завтра, 26 декабря, представители Нафтогаза и Газпрома встретятся, чтобы окончательно сформулировать условия соглашений по транзиту газа через территорию нашей страны.

"Каждая сторона имеет свои проекты договоров, а вот подписать нужно только один комплект. Собственно, 26 декабря мы и будем работать над общим вариантом… Надеемся, что нам удастся согласовать условия договоров и завершить этот процесс уже в пятницу, 27 декабря. Но если будет такая необходимость, работа будет продолжаться и на выходных", – подчеркнул исполнительный директрор украинского монополиста.

"Еще раз подчеркну, что общий вариант не означает, что предусматриваются сплошные уступки с нашей стороны. Мы ни в коем случае не дадим поступиться национальными интересами Украины", – резюмировал Витренко в своем Facebook.

Напомним, обнародовали зарплату главы «Нафтогаза».

Как сообщала Politeka, Путин сдался в переговорах с Украиной, Россия пошла на уступки: озвучено роковое предложение

Также Politeka писала, что цифры в платежках украинцев резко изменятся, раскрыт план Кабмина: «на 30-40%»