Представители Нафтогаза и Газпрома готовы вновь встретиться, чтобы сформулировать окончательные детали соглашений

Эту информацию подтвердил исполнительный директор НАК Нафтогаз Юрий Витренко в своем Facebook, передает Politeka.net.

По его словам, уже завтра, 26 декабря, представители Нафтогаза и Газпрома встретятся, чтобы окончательно сформулировать условия соглашений по транзиту газа через территорию нашей страны.

Как утверждает Юрий Витренко, новый договор о транзите газа через Украину может быть подписан 27 декабря.

"Каждая сторона имеет свои проекты договоров, а вот подписать нужно только один комплект. Собственно, 26 декабря мы и будем работать над общим вариантом… Надеемся, что нам удастся согласовать условия договоров и завершить этот процесс уже в пятницу, 27 декабря. Но если будет такая необходимость, работа будет продолжаться и на выходных", – подчеркнул исполнительный директрор украинского монополиста.

"Еще раз подчеркну, что общий вариант не означает, что предусматриваются сплошные уступки с нашей стороны. Мы ни в коем случае не дадим поступиться национальными интересами Украины", – резюмировал Витренко в своем Facebook.

Ранее мы сообщали о том, что премьер Алексей Гончарук в экстренном порядке созвал закрытое заседание Кабинета министров. По информации нардепа Алексея Гончаренко, глава правительства пошел на такой шаг из-за газового договора с Россией.

«В ближайшие минуты начнется экстренное заседание Кабмина по вопросу газовых переговоров с Россией. Формат заседания полностью закрытый - ДСК (для служебного пользования)», - отметил он.

«Скорее всего речь о том, что для подписания договора по транзиту еще нужно проделать определенную работу, чтобы уложиться к срокам до 1 января», - добавил народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram.

Напомним, обнародовали зарплату главы «Нафтогаза».

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