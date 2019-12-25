Курс валют в Украине на 25 декабря приятно удивит всех, поскольку стоимость евро и доллара буквально «заморозят»

Как сообщает Politeka, об этом свидетельствует прогноз Национального банка Украины.

Так, 25 декабря стоимость доллара останется в пределах 2327, 57 за 100 американских банкнот.

Такая же ситуация будет и с курсом евро. Он будет торговаться по 2577,79 за 100 купюр.

Однако, уже после рождества, 26 декабря, валюта вновь рухнет. Доллар до 2325,51 за 100 банкнот, а евро до 2576,67 за 100 купюр.

Как сообщалось ранее, Гривна на протяжении последних нескольких месяцев постепенно укреплялась, и доллар стоил 24-25 гривен, но это может привести к печальным последствиям.

Экономические эксперты утверждают, что укрепление украинской национальной валюты было искусственным и может закончиться плохо. Причин для укреплений гривны в дальнейшем они не видят.

Так, экономический и политический эксперт Тарас Загородний заявляет, что искусственно заниженная стоимость гривны уже привела к недовыполнениям по бюджету, таможне и акцизам, которые у нас рассчитывались в долларах. Недополучает прибыль и Национальный банк – в НБУ уже заявили о 12,3 миллиарда гривен недостачи. Также страдают и украинские экспортеры: цена на экспортируемую продукцию занижена на 15% от их ожиданий.

По его словам, такая политика может привести к кризису и даже к дефолту.

Загородний прогнозирует, что опасный период начнется осенью 2020 года.

У евро и доллара в 2020 году, в отличие от украинской гривны, дела будет неплохи. Евро должен быть стабилен, так как в Евросоюзе сохраняется положительный платежный и торговый балансы. В США все не так хорошо, как в ЕС, потому что у них большой торговый дефицит. Но американцы могут себе это позволить, для них не составляет проблемы финансировать свои громадные долги.

Напомним, доллар резко изменится в цене, раскрыты планы НБУ.

А еще Politeka писала, что НБУ резко изменил курс валют, доллар и евро рекордно обвалились.

Также Politeka сообщала, что доллар пробил новое дно, триумф гривны продолжается.