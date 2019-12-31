В Украине приход Нового года встречают с большим размахом. Украинские семьи накрывают едва ли не самый богатый стол за все праздники. Немаловажную часть новогоднего меню составляют салаты. Сложно представить Новый год без них. Вот интересные рецепты на любой вкус, которые внесут разнообразие в любое застолье.

Вот 2019 год подходит к концу. Он оказался весьма насыщенным. В Украине выбрали президентом Владимира Зеленского, появились новые депутаты. С 31 декабря на 1 января многим украинцам хочется попробовать необычные и оригинальные блюда, которые помогут запомнить уходящий год и новогодние праздники. Тут как нельзя кстати придутся шуточные, прикольные и простые салаты.

“Крыса”

Для создания хорошей и новогодней атмосферы можно прибегнуть к восточным традициям. Уже давно принято приурочивать год определенному животному. В 2020 году - это белая крыса. Будет символично, если именно она украсит праздничный стол. Пошаговый рецепт с фото поможет без труда приготовить интересный и необычный салат, который понравится всем гостям.

Ингредиенты для основы:

Куриная печень - 350 грамм;

Сладкий перец - 230 грамм;

Сыр твёрдый - 120 грамм;

Лук - 180 грамм;

Яйца - 5 штук;

Майонез - 180 грамм;

Горчица - 1 чайная ложка;

Уксус 9% - 2 столовых ложки или 30 мл;

Сахар - 1 столовая ложка или 20 грамм;

Масло растительное - 2 столовые ложки или 30 мл;

Соль и черный перец;

Украшение:

Огурец - 1 штука;

Сосиска - 1 штука;

Перец-горошек;

Стебли петрушки.

Лук придется очистить и мелко нарезать, собрать в миску, добавить сахар, соль и маленькую ложечку уксуса. Все это нужно залить 200 миллилатрами кипятка и перемешивать, чтобы кристаллы соли и сахара полностью растворились. Пусть 20 минут маринуется под крышкой.

Печень следует промыть, крупно нарезать и забросить в горячую сковороду, предварительно добавив растительного масла. Этот продукт нужно несколько минут обжарить на сильном огне, затем переключить на медленный и доготавливать под крышкой около 10 минут, время от времени помешивая. Когда печень приготовится, ее лучше остудить на холодной тарелке.

Параллельно можно снять кожуру со сладкого перца, нарезать его маленькими кубиками и отправить на разогретую сковороду с растительным маслом. Жарить нужно около пяти минут, пока овощ не подрумянится и не потеряет свою твердость. После этого добавляем щепотку сахара и солим. Перец тоже должен остыть перед дальнейшими процессами.

Вареные вкрутую яйца следует очистить. Белки натираем на мелкой, а желтки - на средней терке. Жареную печень нарезаем кубиками помельче, добавляем соль и перец. Из твердого сыра необходимо вырезать длинный хвостик. круглую форму можно придать овощечисткой. Оставшийся кусочек натираем на терке.

Треть маринованого лука без жидкости добавляем к сладкому перцу. Остальное нужно выложить на плоскую тарелку, сделав основу для туловища животного. Для соуса следует смешать майонез с горчицей, а готовую смесь - добавить в кулинарный мешочек. При помощи насадки наносим его сеточкой на лук. Сверху выкладываем печень и слегка прессуем ее. Так блюдо не будет рассыпаться.

Печень покрываем тонким слоем майонеза и посыпаем тертыми желтками. Затем идет еще один майонезный слой и лук с жареным перцем. Покрываем все это майонезно-горчичным соусом и тертым сыром. Потом снова майонез и белки.

Всему этому необходимо придать форму крысы: толстую сзади и сужающуюся спереди. Из тонких кусочков колбасы делаем уши, а из перца горошком - глаза и нос. Добавляем сырный хвост, усы из стеблей петрушки и брови из огурца. Символ Нового 2020 года готов к подаче.

“Часы"

Это блюдо будет напоминать гостям и хозяевам периодически проверять время, чтобы не пропустить приход Нового года. Рассказываем пошагово.

Ингредиенты:

Запеченное куриное филе - 300 грамм;

Твердый сыр - 150 грамм;

Куриные яйца - три штуки;

Корейская морковь - 150 грамм;

Майонез - около четырех столовых ложек.

Как приготовить:

Для началу необходимо нарезать куриное филе кубиками, Затем натереть на терке по отдельности сыр и вареные яйца (разделить желтки и белки). Чтобы придать салату нужную форму, следует собирать его в разъемной форме для торта - лучше небольшого диаметра. Туда нужно выложить ингредиенты в такой последовательности: курица, корейская морковь, желтки, сыр, белки. Слои следует смазать майонезом.

Сверху рекомендуется украсить салат узором в виде циферблата часов. Впрочем, при желании можно декорировать по-другому. После того, как салат настоится в течении двух часов - можно подавать его на стол.

"Новогодняя елочка"

Не только вкусная еда, но еще и тематическое украшение для новогоднего стола.

Ингредиенты:

Мед — 10 грамм;

Бананы — 350 грамм;

Мандарины — 200 грамм;

Киви — 350 грамм;

Кунжут — 10 грамм;

Натуральный йогурт — 170 грамм.

Способ приготовления:

Очищенные от кожуры бананы - нарезать кружочками. Один такой кусочек заранее отложить для украшения. Мандарины - тоже почистить, разделить на дольки, вытащить косточки ножом. Снять кожуру с киви и нарезать кружочками. Йогурт - поместить в глубокую тарелку и смешать с медом.

Собирать салат следует на плоской тарелке. Нарезанные бананы и мандарины нужно выложить в форме конуса или ступенчатой пирамиды. Берем смесь йогурта и меда, обмазываем фруктовую конструкцию со всех сторон. На нее клеим киви, стараясь изобразить еловые ветви. Из отложенного кусочка банана вырезаем звезду для навершия “елки” Напоследок, украшаем “ветви” гирляндой из кунжутных зерен. Получается один из самых новогодних салатов.

"Подсолнух"

Просто яркий салат, который в суровую и холодную зиму напомнит о теплом летнем солнце.

Ингредиенты:

Куриное филе;

Шампиньоны (маринованные или сырые);

Куриные яйца;

Консервированная кукуруза;

Маслины;

Лук порей;

Морковь;

Чипсы;

Майонез.

Способ приготовления:

Отварить морковь и яйца, натереть в разные тарелки. Нарезать курицу и маринованные грибы маленькими кусочками. Если подготовили сырые грибы - их стоит пожарить на сковороде вместе с луком. Кроме того, порей нужно нарезать полукольцами. Выложить на тарелку слоями:

Курица

Морковь

Шампиньоны

Лук

Яйца

Кукуруза.

Перед подачей салату нужно придать форму подсолнуха. Лепестки цветка заменят чипсы, а семечки - маслины. При желании, можно добавить немного зелени.

Напомним, продукты на Новый год: во сколько обойдется украинцам праздничный стол.

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