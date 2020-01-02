Владимир Зеленский приведет Украину к миру, но столкнется с предательством и сложностями

Такой прогноз на 2020 год для президента Украины сделала астролог Елена Осипенко в интервью Politeka on-line (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы). 

Она подчеркнула, что рассматривает все политические силы нейтрально, но уверена, что "Слуга народа" приведет Украину к миру, а так как лидером этой политической силы является Владимир Зеленский, астролог дала свой прогноз для него на 2020 год.

"У него в гороскопе знак Весы. Это знак мира, гармонии и равновесия. Такие люди особо не стремятся к власти в принципе, я не знаю как он даже туда попал, но если такие люди уже туда пришли, они будут делать миротворческую программу. Это их карма, это их судьба", - утверждает астролог.


По ее словам, начинаются достаточно активные шаги, которые приведут к реальным результатам начиная с апреля.

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"Я вижу в карте Владимира Зеленского достаточно тяжелый 2020 год, но я также вижу и его благоприятные аспекты, которые дадут возможность ему выполнить все то, что он себе наметил.", - заявила эксперт.

Также она отметила, что не все зависит от астрологии, а большое значение будет иметь окружение президента. 

Владимир Зеленский


"Этот прогноз на следующий год показывает, что будут меняться лица рядом с президентом и мы можем ожидать предательство со стороны близких, но он это выдержит", - заключила астролог.

Напомним, "слуги народа" похвастались рекордными гонорарами: Зеленскому и не снилось.

Как сообщала Politeka, Зеленский отомстил за проваленный закон, отдан приказ о закрытии игровых залов

 