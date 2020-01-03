Столичный аэропорт обстреляли ракетами, восемь погибших
Три ракетных удара ночью 3 января были нанесены по военной базе рядом с международным аэропортом Багдада.
Ракеты упали вблизи грузового зала, в результате чего загорелись два автомобиля.
В результате обстрелов погибли восемь человек. Как заявили в шиитском формировании "Аль-Хашд аш-Шааби", погибли пять членов организации, еще двое - "гости, прибывшие в багдадский аэропорт".
Также сообщается, что есть пострадавшие среди мирного населения.
По делу Шеремета провели следственный эксперимент
В Киеве на улице Бульварно-Кудрявской проводили следственный эксперимент по делу убийства журналиста Павла Шеремета с участием подозреваемой Юлии Кузьменко.
Во время эксперимента следователи хотели проверить походку Кузьменко, чтобы впоследствии сравнить ее с той, которая хранится в видеоматериалах дела.
Несмотря на холод, Кузьменко была одета в летнюю одежду, которая, вероятно, была на ней в день, когда под машину журналиста Павла Шеремета подложили взрывчатку. Отметим, что убийство произошло 20 июля 2016 года.
На место следственного действия вместе с ней привезли и Андрея Антоненко, однако он отказался участвовать в эксперименте без своих адвокатов, так как они сейчас не в Киеве.
Адвокат Кузьменко Владислав Добош отметил, что будет ходатайствовать о повторном проведении следственного эксперимента, поскольку на видеоматериалах дела идут два человека.
Повышение пенсионного возраста неизбежно, у Зеленского проговорились: "Украинцы обречены"
О подготовке реформы пенсионной системы рассказала глава комитета ВР по соцполитике Галина Третьякова. Она заявила, что в Верховной Раде уже обсуждают этот вопрос.
Нардеп рассказала, что в Украине планируют провести индексацию пенсий в марте этого года. Кроме того, она сообщила о подготовке запуска «второй пенсии». В то же время, Третьякова подчеркнула, что повышение пенсионного возраста практически неизбежно.
«А потом уже будем думать, что получилось, а что нет в реформе солидарного пенсионного обеспечения. Но какие бы мягкие варианты мы не придумали, как бы мы не старались, все равно придется думать о повышении пенсионного возраста», - рассказала глава комитета.
Напомним, украинцы по-новому будут оформлять субсидии: появилось детальное разъяснение.
Как сообщала Politeka, выход на пенсию по-новому: кто из украинцев останется без выплат.
Также Politeka писала, что украинцев заставят больше платить за газ: кому не повезет.