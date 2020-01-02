Украинцам планируют повысить пенсионный возраст

О подготовке реформы пенсионной системы в интервью «Интерфакс-Украина» рассказала глава комитета ВР по соцполитике Галина Третьякова. Она заявила, что в Верховной Раде уже обсуждают этот вопрос.

Нардеп рассказала, что в Украине планируют провести индексацию пенсий в марте этого года. Кроме того, она сообщила о подготовке запуска «второй пенсии». В то же время, Третьякова подчеркнула, что повышение пенсионного возраста практически неизбежно.

«А потом уже будем думать, что получилось, а что нет в реформе солидарного пенсионного обеспечения. Но какие бы мягкие варианты мы не придумали, как бы мы не старались, все равно придется думать о повышении пенсионного возраста», - рассказала глава комитета.

Она отметила, что этот вопрос не стоит на повестке дня, но все равно активно обсуждается в Раде.

«Я думаю, что Украине нужно идти на очень плавное повышение пенсионного возраста, например, на 1 месяц в год, начиная с 2023 или 2025 года, иначе мы своих детей обрекаем на еще более худшую участь и худшую пенсию», - заявила нардеп.

Ранее мы писали о том, что украинцам уготовили новый тариф за получаемый газ. Как известно, уже с 1 января, украинцы будут получать платежки за газ даже при условии, если они не использовали голубое топливо.

То есть, бытовым потребителям устанавливают абонплату за использование инфраструктуры, через которую населению поставляют газ.

Сообщается, что тариф для каждой семьи будет рассчитываться индивидуально.

Для расчета будут брать среднемесячное потребление газа в кубометра и умножать на базовый коэффициент. Семьи с плитой и колонкой, которые используют 170 кубометров газа в год или 14-15 кубометров в месяц, будут платить абонплату в размере 16 гривен.

Напомним, украинцы по-новому будут оформлять субсидии: появилось детальное разъяснение.

Как сообщала Politeka, выход на пенсию по-новому: кто из украинцев останется без выплат.

Также Politeka писала, что украинцев заставят больше платить за газ: кому не повезет.