Стало известно, как после новогодних праздников украинцы смогут пользоваться субсидиями

Об этом пишет Politeka.net.

Как известно, после Нового года в Украине изменился порядок оформления льгот от государства.

Еще 27 декабря Кабмин внес ряд изменений в нормативные акты о предоставлении жилищных субсидий и льгот на оплаты жилищно-коммунальных услуг.

Теперь те граждане, которые получают субсидию на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива, и у них при этом отсутствует задолженность по коммуналке, могут получать эту льготу от государства в денежной наличной форме.

При этом изменены и сроки разрешенной для такой монетизации задолженности. Если ранее учитывалась просрочка по задолженности в 1 месяц, то сейчас Кабинет министров решил увеличить этот срок до 2 месяцев.

Как заявила глава Минсоцполитики Юлия Соколовская, те граждане, которые желают самостоятельно оплачивать коммуналку, получая льготу на банковский счет или живыми деньгами, смогут в любое время подать заявку.

Для того, чтобы оформить субсидию в удобное время, нужно будет подать заявление произвольной формы в районный орган соцзащиты, указав реквизиты банковского счета и номер мобильного телефона. А раньше для получения субсидии необходимо было подать этот докумет до 15 октября.

Ранее мы сообщали о том, что украинцы по-новому будут платить за коммуналку. Об этом информирует пресс-служба Министерства развития громад и территорий.

Сообщается, что правительство обязало пересчитать украинцам платежки за отопление. Это связано с тем, что голубое топливо серьезно подешевело во время текущего отопительного сезона.

Как известно, сейчас тариф на газ , который действует для предприятий теплокоммунэнерго составляет 8300 гривен, но фактически предприятия закупают его за 6100 - 6200 гривен.

В профильном министерстве также заявили, что первый перерасчет будет произведен в январе 2020 года. Сумма, которую пересчитают, зачислят в качестве оплаты будущих платежей.

Напомним, цены на коммуналку взлетят до неприличия, отопительный сезон превратится в ад.

Как сообщала Politeka, власть подготовила коммунальный удар по украинцам.

Также Politeka писала, что украинцам повысили пенсии перед Новым годом: кто в списке счастливчиков.