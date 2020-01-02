Стало известно, как после новогодних праздников украинцы смогут пользоваться субсидиями
Об этом пишет Politeka.net.
Как известно, после Нового года в Украине изменился порядок оформления льгот от государства.
Еще 27 декабря Кабмин внес ряд изменений в нормативные акты о предоставлении жилищных субсидий и льгот на оплаты жилищно-коммунальных услуг.
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Теперь те граждане, которые получают субсидию на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива, и у них при этом отсутствует задолженность по коммуналке, могут получать эту льготу от государства в денежной наличной форме.
При этом изменены и сроки разрешенной для такой монетизации задолженности. Если ранее учитывалась просрочка по задолженности в 1 месяц, то сейчас Кабинет министров решил увеличить этот срок до 2 месяцев.
Как заявила глава Минсоцполитики Юлия Соколовская, те граждане, которые желают самостоятельно оплачивать коммуналку, получая льготу на банковский счет или живыми деньгами, смогут в любое время подать заявку.
Для того, чтобы оформить субсидию в удобное время, нужно будет подать заявление произвольной формы в районный орган соцзащиты, указав реквизиты банковского счета и номер мобильного телефона. А раньше для получения субсидии необходимо было подать этот докумет до 15 октября.
Ранее мы сообщали о том, что украинцы по-новому будут платить за коммуналку. Об этом информирует пресс-служба Министерства развития громад и территорий.
Сообщается, что правительство обязало пересчитать украинцам платежки за отопление. Это связано с тем, что голубое топливо серьезно подешевело во время текущего отопительного сезона.
Как известно, сейчас тариф на газ , который действует для предприятий теплокоммунэнерго составляет 8300 гривен, но фактически предприятия закупают его за 6100 - 6200 гривен.
В профильном министерстве также заявили, что первый перерасчет будет произведен в январе 2020 года. Сумма, которую пересчитают, зачислят в качестве оплаты будущих платежей.
Напомним, цены на коммуналку взлетят до неприличия, отопительный сезон превратится в ад.
Как сообщала Politeka, власть подготовила коммунальный удар по украинцам.
Также Politeka писала, что украинцам повысили пенсии перед Новым годом: кто в списке счастливчиков.