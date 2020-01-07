Рождество — величайший христианский праздник, когда люди поздравляют друг друга с рождением Иисуса Христа, обмениваются подарками, готовят праздничный стол. Самым простым поздравлением считается проза.

7 января 2020 года в Украине пройдет традиционное празднование Рождества Христово. Практически каждый верующий готовит праздничный ужин и красноречивые поздравления. Обычно, за праздничным столом можно услышать прозу. Но как ее написать и где найти красивый текст?

Поздравления с Рождеством в прозе для родственников

В кругу семьи не стоит скупиться на приятные теплые слова, но при этом, не нужно мучить близких получасовым поздравлением. Все должно выглядеть максимально лаконично, возможно с чувством юмора.

«Я очень рад, что в этот великий праздник все мы собрались вместе. Хочу пожелать вам много улыбок и домашнего уюта, тепла и умиротворения в душе, крепкого здоровья и отсутствие тревог. Пусть зло и неудачи обходят стороной, а ангелы всегда защищают, свет показывает путь в темноте. Поздравляю с Рождением Спасителя нашего, слава Иисусу Христу».

Если вместе с родственниками за столом сидят друзья семьи, не стоит выделять их, пусть чувствуют себя как родные. Поздравления можно украсить небольшим списком хороших воспоминаний из жизни.

«Поздравляю вас родные с торжеством, сегодня родился Иисус Христос. Желаю вам, чтобы Вифлеемская звезда всегда указывала нам путь, но не как GPS перед Новым годом завел нас в кусты. Желаю, чтобы все ваши мечты сбывались, ангелы охраняли душу и тело, беды обходили стороной. С Рождеством!»

Как поздравить друзей с Рождеством в прозе

Сегодня крайне редко кто использует стихотворения для того, чтобы поздравить друзей с праздниками. Легче отправить открытки с красивым текстом, незамысловатые шуточные картинки, или прозу, которую можно зачитать на любом мероприятии. Несмотря на то, что Рождество принято встречать с родными, традицию поздравлять друзей, знакомых, коллег, никто не отменял.

«С Рождеством Христовым! Пусть святой день станет волшебным и наполнит вашу жизнь радостью, счастьем, светом и добром. Искренне желаю вам того, что для идеальной жизни не хватает, а если все есть, пусть так и остается. Крепкого здоровья вам, пусть ангелы-хранители оберегают вас!»

Если поздравления направляются близким друзьям, можно добавить рисунок, или небольшие прикольные стишки. Таким людям стоит чаще показывать, что они дороги, а Рождество — идеальное время, чтобы это сделать.

«Вы — часть моей жизни, и я счастлив, что это так. Поздравляю с Рождеством вас! Желаю, чтобы все ваши мечты завидовали вашим возможностям, а цели постоянно рушились из-за точных попаданий в десятку. Пусть только добро и свет будут окружать по жизни, а ангелы охраняют от тьмы и зла».

Что зачитать на Святую вечерю

Святая вечеря предусматривает 12 блюд, песни в церкви, стихи и прозу за столом. Также молитва считается неотъемлемым атрибутом данного торжества. Как нам говорит история и обычаи, Рождественский сочельник предусматривает поздравления. Люди желают друг другу света, любви, тепла, домашнего уюта, улыбок, крепкого здоровья, удачи, ангельской помощи и охраны. Традиционно, в этот день также заканчивается длительный пост, что особенно приятно.

В поздравлениях стоит обязательно поблагодарить небеса за ту поддержку, которую они предоставили, силу воли, которой был награжден наш дух. Нужно вспомнить о рождении Иисуса Христа, пожелать всем счастья.

«Святой вечер, ангелы летают, небеса улыбаются нам. С праздником вас! Пусть этот святой момент будет с нами вечность, добро и счастье не покидает, улыбки и свет сопровождают всегда. Желаю, чтобы вера укреплялась, любовь была в душе, а надежда показывала путь. Вифлеемская звездочка взошла, рождение Спасителя сулит, возрадуемся, и восхвалим Сына Божьего Иисуса Христа!»

Поздравление с Рождеством через SMS

СМС поздравление должно быть максимально коротким, но при этом емким. Так, отправить сообщением обычный стих, не всегда лучшая идея. Ведь очень часто хочется выразить через текст свою любовь, переживание, пожелать то, что нужно конкретному человеку. Именно поэтому лучше всего писать СМС в прозе.

«С Рождеством тебя! Ты мой лучший (друг/подруга, брат/сестра), и лучше не найти. В этот великий день желаю тебе душевного равновесия и искреннего счастья, крепкого здоровья и удачи во всем! Люблю тебя, с праздником рождения Иисуса Христа!»

В тексте всегда легче проявить скрытые чувства и эмоции, отношение к человеку. Стоит воспользоваться моментом, и открыться. Если есть возможность, стоит дополнить СМС-поздравление телефонным звонком.

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