Аналогий с малазийским лайнером все больше

Одна из версий крушения украинского Boeing под Тегераном – попадание ракеты, и в пользу этой версии в сети появляется все больше аргументов

Так, в микроблоге Twitter пользователь Максим Мирович опубликовал несколько фотографий с места крушения самолета, в результате которого погибли 177 человек. На некоторых элементах судна видны осколочные повреждения обшивки лайнера, которые обычно бывают при попадании ракеты.

«Похоже на то, что упавший в Иране украинский самолёт был сбит самим Ираном. Но никаких «иранских ракет» у Ирана нет – есть только российские ракеты, которые Кремль поставляет туда в рамках поддержки всемирных ватников в борьбе против цивилизации. И эти ракеты продолжают убивать», – подписал публикацию автор.

Буквально недавно издание Al Hadath со штаб-квартирой в Аммане (Иордания) без ссылки на конкретный источник сообщило о том, что украинский самолет был случайно сбит силами иранской ППО.

Рейс PS 752 направлялся из Тегерана в Киев, а на борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа. По последним данным, в результате авиакатастрофы никто не выжил.

Власти Иранской Республики заявили, что пассажирский самолет мог упасть из-за возгорания двигателя. На месте крушения был обнаружен черный ящик, который передали экспертам для расшифровки.

Стоит отметить, что эта авиакатастрофа стала самой масштабной за всю историю независимой Украины.

Напомним, на рухнувшем Boeing заметили пугающие отметины.

Как сообщала Politeka, появились пугающие данные о крушении украинцев в Иране.

Также Politeka писала, что пассажир рухнувшего украинского Boeing успел оставить записку.