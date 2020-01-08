Девушке было всего 27 лет

Украинцы оплакивают членов экипажа украинского Боинга, который разбился 8 января в Иране

Авиакатастрофа, которая унесла жизнь 176 человек, среди которых было 11 украинцев, потрясла нашу страну. В сети массово публикуют посты с соболезнованиями родным и близким погибших.

Как известно, экипаж самолета состоял из украинцев. Среди погибших оказалась 27-летняя бортпроводница Екатерина Статник. По этому поводу ее знакомая опубликовала эмоциональный пост в Твиттер.

«Екатерина Статник, бортпроводница, дочь моей подруги…погибла на борту сбитого самолета. Такая славная девушка, я готовила ее к ВНО…Светлая память тебе, солнышко!», - написала Наталья Петренко, сопроводив публикацию фотографией молодой красавицы, чья жизнь трагически оборвалась этим утром.

Женщина также добавила, что позвонила своей подруге, чтобы выразить свои соболезнования. Другие украинцы присоединились к ее словам.

«Держитесь! Светлая память», «Вечного неба тебе девочка», «Покойся с миром, Катюша», «Это ужасно((( Соболезную», «Боже, такая красавица...Какое горе родителям», «Такова жизнь...никакой цивилизации не существует...мы умираем как тысячи лет назад», «Нет слов, чтобы выразить всю тоску и скорбь...Невероятно тяжело пережить такую потерю родителям, потому что самое ужасное в жизни - хоронить своего ребенка», - пишут люди в соцсетях.

Напомним, пассажирский самолет авиакомпании МАУ, который следовал из Тегерана в Киев, разбился после вылета с аэропорта в Иране 8 января.

В результате катастрофы погибли все, находившиеся на борту, большинство из них - иностранцы. Среди погибших 11 граждан Украины: 2 пассажира и 9 членов экипажа.

Вице-президент компании МАУ по летной работе Игорь Сосновский рассказал, что ввиду сложности и продолжительности рейса, на него отобрали одних из самых опытных пилотов.

Командиром экипажа был Владимир Гапоненко с 11 тысячами часов налета. У него осталось двое детей. Учился в КВЛУ ГА (Летная академия Национального авиационного университета) в Кропивницком (бывший Кировоград).

27-летняя Екатерина Статник была одной из бортпроводниц. Судя по фото в Instagram, Новый года она встретила в Киеве. На ее странице оставляют соболезнования.

Напомним, роковой поворот в трагедии с украинским Боингом: "На его счету не первый сбитый самолет".

Как сообщала Politeka, ракета или теракт: на рухнувшем «Боинге» заметили пугающие отметины, эти кадры не покажут по ТВ.

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