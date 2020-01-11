Гибель в зоне ООС на Донбассе 23-летнего украинского защитника Николая Довженко потрясла известного украинского волонтера Наталью Юсупову

На своей странице в Фейсбуке женщина, которая с начала войны всячески помогает раненым бойцам и госпиталю в Киеве, где их спасают, опубликовала пронзительный пост, передает Politeka.

«Ему было всего 23 года. Вчера он погиб на войне. Мы с мамой смотрели репортаж, мама очень плакала, а я, наверное, уже не могу, просто душа разрывается. Такой юноша, лицо, как у ангела, жить и жить», – пишет Наталья.

По ее словам, пока политики отдыхают на курортах, народ отмечает праздники, а здоровые мужчины пьют водку и каждый день ругаются в интернете, эти парни защищают страну.

«Вам не стыдно смотреть ему в глаза? Знаю, что нет, многие из вас уже совесть свою потеряли. Скажите, где справедливость??? Ее нет!», – не сдерживает эмоций Юсупова.

Она признается, что считает себя виноватой, потому что такие парни отдают свои жизни, а взрослые разрушают страну:

«Это не истерика, это правда жизни, большинство людей равнодушных, поэтому так долго идет эта война. Светлая память воину, соболезнования родным. Спасибо за все и прости».

Николай Довженко служил в 28 отдельной механизированной бригаде имени Рыцарей Зимнего Похода. Около 23 часов вечера 9 января он получил тяжелое пулевое ранение и через несколько часов скончался в госпитале.

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