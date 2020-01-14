Боевики считают, что можно пожалеть украинцев, но только в случае капитуляции

Один из главарей боевиков "ДНР" Александр Бородай замахнулся на новые территории Украины, в этом его поддержали пособники

Боевики заявили, что в их планах захватить Киев, а потом перемиститься на территорию Львова, чтобы и его оккупировать.

Как сообщает Politeka.net, заявления боевиков процитировал на своей странице в блоге Facebook украинский журналист Роман Цимбалюк. К тому же он прикрепил снимок со встречи боевиков "ДНР".

В частности от боевиков прозвучали заявления, что они обязательно "дойдут до столицы Украины, а потом и до Львова"; "никакой Украины не существует"; "украинцам не будет пощады".

Боевики считают, что можно и пожалеть украинцев, но это может быть возможно в том случае, если Украина пойдет на капитуляцию, как немцы еще в 1945 году. Звучали и заявления, что Украина и Российская Федерация - это якобы один неделимый народ, а без РФ наша страна всего лишь "недоимперия".

В то же самое время, добровольцы Донбасса готовы помочь РФ, чтобы не допустить никакой революциии в стране-агрессоре.

"Готовы проливать свою кровь и кровь российских либералов. Пан Бородай говорит, что навыки у них имеются. Не врет", - резюмировал Цимбалюк на своей странице в блоге.

Напомним, главный боевик «ДНР» готовится присоединить Донбасс к России.

Как сообщала Politeka, главарь "ДНР" обозвал украинцев "заблудшими русскими" и поплатился.

Также Politeka писала, что главарь "ДНР" Пушилин взбудоражил новым фото с боевиками.