Днями "глава ДНР" Денис Пушилін вручив нагороди бойовикам, що не могло вислизнути від уваги користувачів мережі
Блогер Олексій Голобуцький опублікував пост на своєму Фейсбук, де підняв важливу тему.
У публікації говорилося, що Пушилін роздавав бандитам нагороди за 2014-15 роки. У своїй промові глава "ДНР" повідомив, що терористи зробили правильний вибір, адже це потрібно "для нащадків".
На фото були зображені бойовики, які перебували біля столу, і тримають свої нагороди.
У свою чергу Голобуцький висміяв пафосну промову ватажка бойовиків.
"Хай бандити між собою відновлюють культ Сталіна, нагороджують один одного за вбивства і тортури ... Головне, щоб потім раптом не виявилося, що їх "прирівняне до всіх учасників АТО/ООС" і Україна теж визнає їх "героями" і платить "героїчні" пенсії", - написано в пості.
Під постом теж висловили свою думку:
"Мені одному здається, що посередині столу - наче труна?))", "зірвали з язика. труна!", "Звірі", "Партнери по переговорах", - написали користувачі мережі.
Нагадаємо, в "ДНР" виступили з вимогами узгодити з ними і "ЛНР" закріплення особливого статусу Донбасу в Конституції України
Таку заяву зробив ватажок терористів Денис Пушилін.
"Ці поправки треба обговорити на найближчій зустрічі Контактної групи 18 грудня. Якщо Київ буде ухилятися від їх погодження з нами, це стане грубим і прямим порушенням Мінських угод. Ми не визнаємо односторонню "децентралізацію"", - заявив ватажок терористів.
Раніше ми писали, що Денис Пушилин і Леонід Пасічник прямим текстом повідомили про те, що їм плювати на міжнародні домовленості.
Про це вони заявили під час спільного брифінгу, а його найцікавіший момент опублікував у своєму мікроблозі Twitter користувач під ніком Necro Mancer.
«Інтеграція з Росією вже запущена, і ми не зупинимо її ні при яких умовах», – прочитав з листочка ватажок «ДНР».
Раніше ми повідомляли, що в мережі підняли на сміх знімок ватажка «ДНР» Дениса Пушилина, який дуже погладшав за останній час.
Фото було зроблено під час турніру з бадмінтону в так званій республіці.
Нагадаємо, головний бойовик «ДНР» готується приєднати Донбас до Росії.
Як повідомляла Politeka, ватажок "ДНР" обізвав українців "заблудлими росіянами" і поплатився.
Також Politeka писала, що сильний союзник України поставив Зеленського в глухий кут через Донбасу.