Днями "глава ДНР" Денис Пушилін вручив нагороди бойовикам, що не могло вислизнути від уваги користувачів мережі

Блогер Олексій Голобуцький опублікував пост на своєму Фейсбук, де підняв важливу тему.

У публікації говорилося, що Пушилін роздавав бандитам нагороди за 2014-15 роки. У своїй промові глава "ДНР" повідомив, що терористи зробили правильний вибір, адже це потрібно "для нащадків".

На фото були зображені бойовики, які перебували біля столу, і тримають свої нагороди.

У свою чергу Голобуцький висміяв пафосну промову ватажка бойовиків.

"Хай бандити між собою відновлюють культ Сталіна, нагороджують один одного за вбивства і тортури ... Головне, щоб потім раптом не виявилося, що їх "прирівняне до всіх учасників АТО/ООС" і Україна теж визнає їх "героями" і платить "героїчні" пенсії", - написано в пості.

Під постом теж висловили свою думку:

"Мені одному здається, що посередині столу - наче труна?))", "зірвали з язика. труна!", "Звірі", "Партнери по переговорах", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, в "ДНР" виступили з вимогами узгодити з ними і "ЛНР" закріплення особливого статусу Донбасу в Конституції України

Таку заяву зробив ватажок терористів Денис Пушилін.

"Ці поправки треба обговорити на найближчій зустрічі Контактної групи 18 грудня. Якщо Київ буде ухилятися від їх погодження з нами, це стане грубим і прямим порушенням Мінських угод. Ми не визнаємо односторонню "децентралізацію"", - заявив ватажок терористів.

Раніше ми писали, що Денис Пушилин і Леонід Пасічник прямим текстом повідомили про те, що їм плювати на міжнародні домовленості.

Про це вони заявили під час спільного брифінгу, а його найцікавіший момент опублікував у своєму мікроблозі Twitter користувач під ніком Necro Mancer.

«Інтеграція з Росією вже запущена, і ми не зупинимо її ні при яких умовах», – прочитав з листочка ватажок «ДНР».

Раніше ми повідомляли, що в мережі підняли на сміх знімок ватажка «ДНР» Дениса Пушилина, який дуже погладшав за останній час.

Фото було зроблено під час турніру з бадмінтону в так званій республіці.

Нагадаємо, головний бойовик «ДНР» готується приєднати Донбас до Росії.

Як повідомляла Politeka, ватажок "ДНР" обізвав українців "заблудлими росіянами" і поплатився.

Також Politeka писала, що сильний союзник України поставив Зеленського в глухий кут через Донбасу.