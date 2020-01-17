«Мы, конечно, с Украиной будем вместе. Мы ничем не отличаемся друг от друга, ну вообще ничем. Этот бардак закончится рано или поздно», — заявил актер.

Стоить отметить, что Охлобыстин неоднократно делал выпады в сторону Украины.

Ранее ярый сторонник «русского мира» и украинофоб в эфире одного из пропагандистских телеканалов заявил, что Украина – это «придуманная страна».

Следуя такой логике, он называет нашу страну частью России, которая обязательно должна войти в состав «Российской империи».

Кроме того, он убежден, что сейчас Украина переживает «глобальные геополитические изменения» и после смены нескольких поколений можно будет говорить о «примирении братских народов».

«Многие патриоты делают ошибку, считая, что Украина погибнет. Ни фига она не погибнет – потому что сегодня она переживает все то, что у нас было в конце 80-х – начале 90-х. А это глобальные геополитические изменения. В итоге, я думаю, мы все равно будем братьями, друзьями, добрыми соседями. Потому что невозможно разлучить одну единую биомассу», – говорил скандальный актер.

Напомним, обезумевший Охлобыстин дерзко высказался об украинцах: "Единая биомасса"

Как сообщала Politeka, Охлобыстин высказался об Украине после скандального видео: подробности.

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