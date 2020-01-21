Участник обороны ДАП подполковник Сергей "Араб" Гурин рассказал о событиях на фронте и высказался о сегодняшних временах



Своими воспоминаниями о тех днях он поделился в интервью УП.



Во время боев за аэропорт он был начальником штаба 3-го батальона восьмидесятых бригады. Получил ранения в терминале и был эвакуирован за день до взрыва. Сейчас руководит сто девяносто девятой учебным центром десантно-штурмовой войск.

"Я четыре года молчал, а теперь как непосредственный участник тех событий хочу сказать: все, все абсолютно, кто был в старом и новом терминалах - герои. Пока одни в это время были на дискотеке в Киеве, они - грызли воду в аэропорту, потому что она замерзала, боялись есть, потому что ходить в туалет опасно, кипятили себе кофе между боями, использовали влажные салфетки вместо противогаза, звонили своим мамам и говорили , что у них все хорошо", - высказался он.

Также он уточнил, что видит разницу только между теми, кто там был и кто нет, а не между теми, кто там воевал.

"Сейчас развелось "киборгов", которые никогда и в аэропорту не были. Я вообще это слово не очень люблю. "Герои" - больше подходит", - считает военный.

По его словам, украинцы, которых вернули с плена, должны получить соответственные привилегии.

"Наши пленные вернулись домой через год после тех событий, и их уже никак не отметили. Они год пробыли в плену, их дети, семьи трудно это перенесли. Хотелось бы, чтобы государство отметила их - вниманием, наградами, социальным пакетом, реабилитацией, поддержкой. Мне кажется, это было бы справедливо. Мне бы этого очень хотелось", - заявил он.

Также он вспомнил о том, как жена отреагировала на его поездку и пребывании на фронте.

"Я бы памятника поставил своей жене и своей маленькой ребенку. То, что они тогда пережили - это подвиг. Со мной пять дней не было связи. Жена до сих пор хранит все мои смс аэропорта. Она ни разу не предложила мне покинуть армию, наоборот - стала еще большей патриоткой. Когда я впервые ехал на восток, она с младшей дочерью приехала ко мне в учебный центр. Малая стояла на БТР и показывала двумя пальчиками "peace". За то фото я воевал. За детей я воюю сейчас", - заключил он.

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