Минздрав Украины прокомментировал способы борьбы с эпидемией коронавируса

Минздрав Украины сделал заявление в связи с распространением в мире нового коронавируса (nCoV), который может передаваться от человека к человеку и способен убить. Об этом сообщил телеграм-канал Klymenko Time.

Отметим, что в Украине случаев заболевания пока не зафиксировано, и паниковать не следует преждевременно. Однако, следует принять во внимание рекомендации украинского Минздрава.

По инструкции министерства стоит избегать тесного контакта с людьми, имеющими симптомы острой респираторной инфекции, а также чаще мыть руки с мылом, особенно после прямого контакта с больными людьми или их окружением.

Рекомендуется также избегать тесного контакта с животными на фермах или в дикой природе, а людям с симптомами острой респираторной инфекции нельзя при кашле подходить слишком близко к собеседникам, и следует использовать одноразовые салфетки при кашле и чихании, мыть чаще руки, сократить контакты с другими людьми.

По состоянию на понедельник, 20 января, в китайском городе Ухвань и за пределами Китая официально зарегистрировали 205 лабораторно подтвержденных случаев болезни, вызванной вирусом nCoV. Три человека погибли, 170 пациентов госпитализированы.

Случаи заболевания среди тех, кто приехал из Ухань, зарегистрировали в Таиланде (два), Японии (один) и Южной Кореи (один).

Опасность заключается в том, что в этих странах сейчас отдыхают украинцы, и они могут привезти вирус с собой.

Напомним, что город опустел из-за нового смертельного вируса, видео апокалипсиса. Видеодоказательство в сети привел блогер Михаил Голуб. Он на своей странице в социальной сети Twitter поделился видео, которое опубликовал местный житель Шанхая, где господствует коронавирус.

«Жилые дома в Шанхае опрыскивают дезинфицирующим «порошком» после того, как местный житель, как сообщается, заразился коронавирусом. Это видео было опубликовано другом и не было официально проверено», – сказано в подписи к видео.

На опубликованных кадрах можно увидеть, что город как будто «вымер», и только по улице едет служебная машина, которая опрыскивает дома. Кроме того, завывание сирены отсылает нас к моменту взрыва на АЭС в Чернобыле. Атмосфера видео с Шанхая не для слабонервных.

Напомним, что тайна нового смертоносного вируса раскрыта, все еще хуже: как передается.

Как сообщала Politeka, эпидемия вирусной пневмонии: медики срочно обратились к украинцам.

Также Politeka писала, что неизвестный вирус начал забирать жизни: число инфицированных быстро растет.