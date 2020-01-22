В сети всплыл блог новоиспеченного министра Культуры России Ольги Любимовой

Как передает Politeka.net, соответственный скриншот опубликовал Алексей Навальный.





"Блог министра культуры России восхитителен", - подписал он пост.

Как видно на фото, Любимовая не сдерживалась в своих высказываниях. Особое внимание привлекает ее фраза: "Вру официально, потому что насрать на тех, кому вру. Типа: вы знаете, что я вру и я это знаю. Но мы держим лицо и продолжаем нести вот все это. Ну как на встречах Медведева с министрами, ну типа так... "

Странно то, что пользователи сети разделились на два лагеря: одни поддерживали нового министа, назвав ее "настоящей", а другие возмутились таким словам.

"Какой слог, какая подача! :) Какой же будет у нас офигительный свой "карточный домик" про эти времена :)", " Весь путинизм в одной фразе", "страна лучшей литературы мира сразу видны ее необремененный интеллектом взгляд и гопниковские обороты", " А что звучит православно", " Эти тексты это остатки совести или отсутсвие ума?", " Умеет говорить правду и это хорошо. Я бы с ней выпила даже!)))", - писали под постом.

Все бы ничего, но в сети также появился снимок, на котором она надела футболку с матерной фразой.





В социальных сетях сообщают, что после назначения футболка с Любимовой всплыла на просторах Интернета. При этом мнения россиян по поводу фотографии разделилась: кто-то считает снимок ироничным, для кого-то такое фото оказалось неприемлемым.



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