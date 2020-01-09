Украинцы-заробитчане начали получать большую зарплату в Польше

Украинцы, работающие в Польше, стали получать больше. Работники самостоятельно выбирают лучшие условия труда и учат польский язык. Об этом сообщает польская газета Rzeczpospolita со ссылкой на результаты исследования агентства занятости EWL и Центра Восточной Европы при Варшавском университете.

Отметим, что по опросам только 6% польских заробитчан-украинцев готовы работать на минимальные зарплаты.

Среди сфер, в которых работают украинцы, более всего распространены такие, как: строительство, промышленность и логистика. За час работы в этих отраслях работники получают больше, чем 20 злотых (свыше 165 грн) без налогов.

Например, 13% от всех украинцев, которые официально устроились на работу в Польше, работает в сфере строительства. На стройплощадках украинцам платят свыше 90 гривен в час (более 120 грн без вычета налогов). 16 процентов же задействовано в промышленности.

Кроме того, важно отметить, что польский язык знают около 80% респондентов опроса. Никто из сотрудников, которые свободно или очень хорошо владеют польским языком, не зарабатывает минимальную почасовую ставку, а больше половины получают более чем 120 гривен в час без вычета налога.

Напомним, что Польша изменила условия трудоустройства украинцев. Польша стала единственной страной Шенгена и ЕС, в законодательстве которой предусмотрено упрощение трудоустройства для граждан Евросоюза.

Теперь, украинцы, которые пересекут границу в рамках безвиза с биометрической загранпаспорта смогут получить право на официальную работу, если на месте оформят дополнительные документы. Раньше такого не было.

Да, если украинец приедет в Польшу на туристическом безвизу, а на месте найдет себе работу, то он может получить официальное трудоустройство в этой стране. То есть, не граждане ЕС могут просить у польских работодателей необходимые документы для официальной работы. Это так называемое "освядчення" – декларация о намерении трудоустройства иностранца. Скорее всего упрощение условий трудоустройства для иностранцев в Польше связано с тем, что сами поляки массово выезжают на заработки в более богатые страны Евросоюза.

Напомним, что Польша резко изменила правила для украинских заробитчан: «виза больше не нужна», подробности

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