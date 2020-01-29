Конец января все же принесет в Украину снег.
Об этом стало известно из прогноза Укргидрометцентра, передает Politeka. Согласно прогнозу, последняя неделя января принесет в Украину дожди, мокрый снег и метель.
Резкое ухудшение погоды наступит в среду, 29 января. По всей территории Украины пройдут дожди, местами с мокрым снегом. Ожидается повышенная влажность, местами туман.
Как рассказал Обозревателю глава отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Владислав Билык, самые сложные погодные условия ожидают Карпатский регион. В горах пройдет снег, ожидается даже метель и прирост снежного покрова. В связи с ухудшениями погоды туристов просят воздержаться от походов в горы.
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«Будут довольно сложные погодные условия, но ничего чрезвычайного», - отмечает синоптик.
В других регионах, по словам Билыка, будет лишь дождь и мокрый снег. Синоптик предупредил, что на дорогах будет гололедица, поэтому владельцам автомобилей нужно быть внимательными. Синоптик добавил, что ухудшение погоды и снижение температуры продлится недолго, поэтому через пару дней мокрый снег превратиться в обычный дождь.
«Периодически дождить будет 29 января, а уже 30-31 января будет снег и мокрый снег. С 2-3 февраля ожидается повышение температуры воздуха, и снег снова перейдет в умеренный дождь», - объясняет Билык.
На этой неделе украинцы действительно столкнутся с резкими перепадами погоды. Всего за несколько дней температура с 0 градусов повысится до +11 градусов. Все это будет сопровождаться осадками.
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